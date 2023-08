Olgas Rock: Aufbau läuft - so lange bleibt der Park gesperrt

Oberhausen. Der Countdown läuft fürs Oberhausener Olgas Rock mit 18 Bands an zwei Tagen. Mobilfunkfirma schickt Zusatzmast. Neuer Zugang für Rollstuhlfahrer.

Wacken war gestern, morgen ist „Olgas Rock“ in Oberhausen. Oder sagen wir fast. Am Freitag, 11. August, und Samstag, 12. August, verwandelt sich der Osterfelder Olga-Park in eine große Festival-Fläche. Umsonst und draußen. Seit Montag rollen schon die ersten Transporter in die Grünanlage. Der Aufbau hat begonnen.

Das bedeutet zugleich: Das Gelände der ehemaligen Landesgartenschau ist ab sofort für Spaziergänger nicht mehr zugänglich. „Der Olga-Park bleibt bis einschließlich Dienstag, 15. August, gesperrt“, sagt Kevin Kerndl vom organisierenden Musikverein RockO. Schließlich müssen im Park neben den Bühnen, einem kleinen Backstage-Dorf mit Künstler-Bereich und Catering noch etliche Verpflegungsstände für Fans aufgebaut werden.

Olgas Rock 2023 in Oberhausen: Macher erwarten 20.000 Fans

Zu den beteiligten Zulieferern zählt auch der Mobilfunkanbieter Vodafone. Das Unternehmen bringt für die Festivaltage einen zusätzlichen, mobilen 20-Meter-Funkmast an das Parkgelände, damit das Handynetz nicht in die Knie geht. Die Veranstalter rechnen an beiden Tagen zusammen mit mehr als 20.000 Fans.

Die Wetteraussichten sind zumindest etwas besser als an den vorherigen Tagen. Trotzdem sind die Wiesen im Olga-Park momentan durchnässt und mit Pfützen übersät, was den Aufbau nicht gerade vereinfacht. Dennoch bleiben die Veranstalter zuversichtlich, dass die große Schlammschlacht ausbleibt.

Olgas Rock 2023 in Oberhausen: Zwei Eingänge für Rollstuhlfahrer

Das Line-up auf den zwei abwechselnd genutzten Live-Bühnen umfasst immerhin 18 Bands aus den Genres Rock, Alternative, Irish-Folk, Punk, Metal, Rap und Pop. Bekannte Namen wie Any Given Day, The Rumjacks, Bakossa und Slime sind dabei.

Für Rollstuhlfahrer gibt es einen zusätzlichen Festival-Zugang an der Bus-Haltestelle Olga-Park. Für alle anderen Besucherinnen und Besucher bleibt der Eingang an der Vestischen Straße 45 neben dem Steigerhaus erhalten. Auch hier können Rollstuhlfahrer auf das Gelände gelangen. Am Freitag geht es um 16 Uhr los, am Samstag um 13 Uhr. Eintritt frei.

