Oberhausener Frederick Cordes rückt in den NRW-Landtag nach

Oberhausen. In Oberhausen war Frederick Cordes in den letzten Jahren nicht aktiv. Jetzt rückt der frühere Juso-Chef in den NRW-Landtag nach.

Oberhausen wird bis zum Ende der Wahlzeit des NRW-Landtags in Düsseldorf im Frühjahr 2022 mit einem dritten SPD-Abgeordneten vertreten sein. Wie auf der Unterbezirkskonferenz der Jungsozialisten am Samstag in der Kulturfabrik K 14 an der Lothringer Straße bekannt wurde, wird Frederick Cordes, früherer Unterbezirks- und NRW-Landesvorsitzender des SPD-Nachwuchses, im November in das Landesparlament nachrücken.

Der 34-Jährige nahm nach langer Zeit wieder einmal an einer Unterbezirkskonferenz der Oberhausener Jusos teil. Von 2014 bis 2018 war er Chef der NRW-Jusos. Im K 14 teilte er mit, dass er für den Abgeordneten Marc Herter nachrücken wird. Herter ist bei den Stichwahlen um die Oberbürgermeister-Posten am 27. September zum Ersten Bürger der Stadt Hamm gewählt worden und wird sein Landtagsmandat deshalb niederlegen.

Zwei Jahre Oberhausener Juso-Chef

„Drei SPD-Landtagsabgeordnete aus Oberhausen, das gab es noch nie“, dass es also einen Oberhausener SPD-Abgeordneten ohne eigenen Landtagswahlkreis gab, erklärte er den Jusos. Bei der parteiinternen Kandidatur um den Direktwahlkreis in Alt-Oberhausen war er 2016 Sonja Bongers unterlegen. Der Oberhausener Norden ist durch Stefan Zimkeit im Landtag vertreten.

Cordes will sich im Landtag um Verkehrspolitik und Umweltschutz kümmern, zum Beispiel um einen einheitlichen Nahverkehrs-Tarif für ganz NRW. Der Sohn des langjährigen Sterkrader SPD-Stadtverordneten und Konditormeisters Hubert Cordes hat nach dem Studium der Geographie in Bochum (mit Abschluss) 2016 gleich die Laufbahn als Berufspolitiker eingeschlagen. So war er zum Ende seines Studiums und kurz danach Wahlkampfleiter bei der Oberbürgermeisterwahl in Wuppertal sowie im Landtags- und Bundestagswahlkampf in Bielefeld. Zur Zeit ist er Büroleiter eines Bundestagsabgeordneten und gehört dem Landesvorstand der NRW-SPD an. Juso-Vorsitzender in Oberhausen war er von 2008 bis 2009.