Der Krisenstab der Stadt Oberhausen verordnet den 210.000 Einwohnern strengere Corona-Regeln, um die in den letzten Wochen rasante Ausbreitung des gefährlichen Virus’ abzubremsen.

Am frühen Dienstagmorgen war anhand der Daten des Landeszentrums Gesundheit NRW bekannt geworden, dass auch Oberhausen den psychologisch wichtigen Sieben-Tages-Schwellenwert von 100 Neuinfektionen überschritten hat. Exakt 103,0 Fälle lautet der Inzidenzwert laborbestätigter Sars-CoV-2-Infektionen; das ist die Zahl an Bürgern gerechnet auf 100.000 Einwohnern, die sich in den vergangenen sieben Tagen nachweislich mit Corona infiziert haben. Insgesamt haben aktuell über 320 Oberhausener (exakt: 326) eine Infektion mit Corona. Während der gesamten Pandemie waren bisher über 1000 Oberhausener (exakt 1027) infiziert.

Per Allgemeinverfügung wird die Stadt nach Informationen der Redaktion am Mittwoch vor allem die Maskenpflicht erweitern: Noch scheut Oberhausen zwar im Gegensatz zu Bochum und Duisburg davor zurück, einen generellen Sport-Stopp auf den Sportplätzen im Freien oder in Turnhallen zu verhängen, aber alle Zuschauer auf Sportanlagen müssen künftig Maske gegen die Ausbreitung der Corona-Aerosole tragen. Zudem müssen die Schüler des Hans-Böckler-Berufskollegs draußen in einem größeren Bereich den Mund-Nasen-Schutz in den Pausen im Gesicht haben.

Alle Sportvereine erhalten zudem einen Brief, in dem der Krisenstab der Stadt dringend bittet, alle nicht zwingenden Kontakte beim Training oder Spiel möglichst weit zu reduzieren – indem diese beispielsweise ihre Umkleidekabinen oder Duschen sperren. Auf eine strikte Vorgabe von oben verzichtet die Stadt – und hofft auf Einsicht der Verantwortlichen.

Nach mehreren Corona-Infektionen von Kita-Erzieherinnen außerhalb der Einrichtung will die Stadt nach Angaben des Krisenstabsleiters Michael Jehn darauf dringen, dass alle Erwachsenen in den städtischen und anderen Kitas auf jeden Fall Masken tragen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. „Wir erleben gerade, dass das Virus in die Kitas durch Erwachsene hereingetragen wird, die Kita selbst aber kein Ausbruchsort ist“, sagt Jehn.

Viele Kita-Erzieherinnen und Kinder nun in Quarantäne

Das Gesundheitsamt musste am Dienstag weitere positiv auf Corona getestete Erzieherinnen und Kinder in Quarantäne schicken: Drei Frauen und 34 Kinder von der Awo-Kita an der Friesenstraße 135 sowie sechs Erzieherinnen und 28 Kinder der Ev. Kindertageseinrichtung Regenbogenhaus, Skagerrakstraße 15. Am Montag waren bereits die Kita Löwenzahn an der Ottilienstraße und die Kita Vennepoth betroffen.

Unklar bleibt noch, ob Weihnachtsmärkte oder Stoffmärkte in Oberhausen, wie der große Markt am Centro, überhaupt noch stattfinden können. Die Entscheidung soll am Mittwoch oder Donnerstag in Absprache mit dem Land getroffen werden. Das NRW-Gesundheitsministerium selbst hat aber schon in einem anderen Fall durchgegriffen: Die „European Darts Championship 2020“ darf zwar wie geplant vom 29. Oktober bis 1. November in der Arena am Centro stattfinden – aber ohne Zuschauer.