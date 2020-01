Oberhausen. Die Stadt Oberhausen zeichnet familienfreundliche Unternehmen aus. Ein Preisträger baut im nächsten Jahr sogar eine eigene Kindertagesstätte.

Oberhausen: Diese Betriebe sind besonders familienfreundlich

Die Kinder und andere Familienmitglieder dürfen mit zum Arbeitsplatz, es gibt Möglichkeiten zum Homeoffice, Gleitzeit und flexible Arbeitszeiten, Sonderurlaube bei Krankheiten der Kinder: Nur einige der Eigenschaften von Unternehmen, die sich um die Auszeichnung „Familienfreundliches Unternehmen“ der Stadt Oberhausen beworben haben. Zwei Betriebe haben diese Auszeichnung nun erhalten. Einer davon plant sogar, im nächsten Jahr eine eigene Kita zu bauen – mit sage und schreibe 120 Plätzen.

Sechs Gruppen wird die Kita haben, die die Gehring Group 2021 in Kooperation mit einem pädagogischen Partner bauen möchte. Gedacht ist die Tagesstätte für die Kinder des eigenen Unternehmens, aber auch der umliegenden Betriebe. Die Gehring Group archiviert sensible Kundendaten und Dokumente in einem Hochsicherheitslager im Gewerbegebiet am Max-Planck-Ring. Der Betrieb holte die Auszeichnung in der Kategorie „Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten“.

Bei den größeren Betrieben mit mehr als 50 Mitarbeitern konnte die Rola Security Solutions GmbH mit Sitz an der Essener Straße punkten. Die Firma hat jüngst ihr Eltern-Kind-Büro ausgebaut. Noch sind die Planungen nicht so fortgeschritten wie bei Gehring, aber auch Rola ist auf der Suche nach einem Kooperationspartner für einen Betriebskindergarten. Auch die Zusammenarbeit mit einem Pflegeunternehmen ist in Planung, innerhalb des Betriebes gibt es unterschiedliche Sportgruppen und für Mitarbeiter, die in einem Sportstudio trainieren, gibt es einen Zuschuss.

Die beiden Sieger-Unternehmen erhalten eine Urkunde und ein Firmenschild des Bündnisses für Familie mit der Auszeichnung „Vorbildlich familienfreundliches Unternehmen 2020 in Oberhausen“ sowie ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro. Die Stadt zeichnet jedes Jahr familienfreundliche Unternehmen in Oberhausen aus.