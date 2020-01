Oberhausen: Diebe stehlen Taufschale aus der Christuskirche

Eine dreiste Straftat schockt die Christuskirchengemeinde in Alt-Oberhausen: Unbekannte Täter haben die Taufschale aus dem Jahr 1959 nachts aus der Kirche gestohlen.

Pfarrerin Ilona Schmitz-Jeromin und Küsterin Brigitte Rösner können über diese Tat nur den Kopf schütteln, denn der materielle Wert der Diebesbeute ist eher gering, der ideelle Wert der Taufschale für die Gemeinde allerdings immens. Zu dem Diebstahl kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, vom 16. zum 17. Januar also. Die Polizei wurde alarmiert, die Kripo sicherte vor Ort Spuren, die Ermittlungen laufen (Hinweise: 8260).

Tür an der Kirche aufgebrochen

Die unbekannten Täter brachen an einem Seiteneingang der Christuskirche mit roher Gewalt die Tür auf und verschafften sich so Einlass in das denkmalgeschützte Gotteshaus von 1864, das älteste Kirchengebäude der evangelischen Kirche in Alt-Oberhausen. Sie zogen eine Schublade auf, sie untersuchten den Inhalt einer Pappkiste, fanden aber nichts Wertvolles. Dann passierten sie den Altarraum und entdeckten in einem Nebenbereich der Kirche auf einem Tisch die Taufschale, die sich zu diesem Zeitpunkt also nicht im Taufstein befand. Offenbar nahmen die Täter die goldglänzende Schale in der Annahme mit, es handle sich um äußerst wertvolles Material und flüchteten.

Info Wichtiger Teil der Gemeindehistorie Am 2. Ostertag 1943 wurde die evangelische Christuskirche in Alt-Oberhausen bei einem Luftangriff schwer getroffen und erst im Oktober 1951 wiederhergestellt und wiedereröffnet. Die neue Innengestaltung mit Altar, Kanzel und Taufstein inklusive Taufschale folgte dann erst 1959. Insofern ist die gestohlene Schale also ein wichtiger Teil der Gemeindehistorie nach dem Zweiten Weltkrieg.

Tatsächlich ist die Taufschale aus Messing gefertigt, hergestellt nach Entwürfen von Professor Arnold Rickert; dessen Bruder Professor Franz Rickert fertigte die Schale an und stellte im Oktober 1959 für den Entwurf und „für die Ausführung einer Taufschale in handgeschlagenem Messing mit ziseliertem Kreuz“ der Gemeinde exakt 318 DM in Rechnung.

Neue Taufschale nach dem Krieg

Leerer Taufstein: Die Taufschale ist seit voriger Woche verschwunden – unbekannte Einbrecher haben sie aus der Christuskirche gestohlen. Foto: Christoph Wojtyczka / FFS

Die Taufschale ist Teil eines Ensembles, das Arnold Rickert aus Bielefeld Ende der 1950er Jahre für die Neuausstattung der im Zweiten Weltkrieg 1943 schwer getroffenen Christuskirche entwarf. Zu diesem Ensemble gehören auch der Taufstein aus Muschelkalk, der entsprechend gestaltete Altar und die dazu passende Kanzel. Das Ziel lautete seinerzeit, eine neue Raumkonzeption zu entwickeln, die das Kircheninnere zu einer Einheit zusammenfasst. So schildert es ein WAZ-Artikel vom 24. Oktober 1959 unter der Überschrift „Christuskirche neu gestaltet“.

Ein scherzhafter Verlust

Der Verlust der Messingschale schmerzt auch deshalb in besonderer Weise, weil Tausende von Kindern aus Alt-Oberhausen mit dem Wasser aus dieser Schale über sechs Jahrzehnte hinweg das Sakrament der Taufe erhielten. Pfarrerin Ilona Schmitz-Jeromin und Küsterin Brigitte Rösner setzen auf eine erfolgreiche Fahndung der Kripo und appellieren auf diesem Weg zugleich an die Täter, ihre Beute schnellstmöglich wieder zurückzugeben, also die Taufschale zum Beispiel im Außenbereich des Gemeindehauses an der Nohlstraße oder der Christuskirche in einem geeigneten Behältnis anonym abzustellen. Mit dem ziselierten Kreuz auf dem Grund der Schale könne die Diebesbeute ja kaum verkauft und zu Geld gemacht werden, zudem sei der eigentliche materielle Wert eher gering.

Turmmauerwerk frisch saniert

Unterdessen gibt es auch erfreuliche Nachrichten aus der Christuskirchengemeinde: Der erste Bauabschnitt zur Sanierung des Gotteshauses ist abgeschlossen. Frisch saniert präsentiert sich das Turmmauerwerk. In diesem Frühling geht es nun an den zweiten Bauabschnitt, der die Mauerwerksanierung im Bereich des Chorraumes und die Sanierung der Glocken bzw. des Glockenstuhls beinhaltet. Möglichst bald sollen also wieder die Glocken über der Nohlstraße erklingen und dazu die Turmuhr minutengenau die Zeit anzeigen. Hoffentlich ist dann die Taufschale wieder an ihrem angestammten Platz.