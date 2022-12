Betreuungsplätze in Oberhausen sind heiß begehrt. Die Gehring Group hat in ihrer Betriebskita noch ein paar Plätze frei.

Kinderbetreuung Oberhausen: Betriebskita am Kaisergarten hat Plätze frei

Oberhausen. Das „Giraffenland“ wurde für die Eltern im Team der Gehring Group gegründet, aber nicht nur. Unternehmen in der Umgebung können ebenfalls buchen.

Gute Nachrichten für berufstätige Eltern, die auf der Suche nach einem Betreuungsplatz für ihren Nachwuchs sind: Die Gehring Group, Anbieter für Archivlogistik, hat noch Kapazitäten in ihrer neu eröffneten Betriebskita an ihrem Sitz im Gewerbegebiet Max-Planck-Ring frei. Im „Giraffenland“ können noch 50 Kinder zwischen sechs Monaten und sechs Jahren untergebracht werden. Die Plätze können von Firmen für ihre Belegschaft gebucht werden.

Im August 2022 eröffnet, ist das „Giraffenland“ mit insgesamt 120 Plätzen im Neubau des Familienunternehmens Gehring Group untergebracht. Die Hälfte der Plätze werden von den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie von umliegenden Unternehmen genutzt, die andere Hälfte vergibt die Stadt Oberhausen. Mieter der modernen und kindergerecht konzipierten Räumlichkeiten und „Giraffenland“-Betreiber sind die „Kinderzentren Kunterbunt“ aus Nürnberg. Die Einrichtungen des staatlich und kommunal anerkannten gemeinnützigen Trägers sind insbesondere auf die Bedürfnisse von berufstätigen Eltern ausgerichtet.

Kita hat täglich von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet

Die Kita im eigenen Haus war ein Herzenswunsch des Unternehmer-Ehepaares Sonja und Nils Gehring, das auch selbst zwei Kinder im Kita-Alter hat. Auf 1547 Quadratmetern Innenfläche und rund 1300 Quadratmetern Außenspielfläche (auf dem Gebäudedach) haben sie nicht nur ein „zweites Zuhause“ für die Kleinen schaffen wollen, sondern auch eine Entlastung für die Mütter und Väter im eigenen Unternehmen und andere berufstätige Eltern. Neben den Kita-Plätzen mit täglichen Öffnungszeiten von 7.30 bis 16.30 Uhr gibt es auch eine Schulkinderbetreuung für Sechs- bis Vierzehnjährige, die keinen Platz im Offenen Ganztag ergattern konnten. Zudem soll die Einrichtung lediglich zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen bleiben.

Die aktuell noch freien 50 Plätze im „Giraffenland“ sind für Unternehmen in Oberhausen vorgesehen. „Mit fest buchbaren Plätzen können die Betriebe ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen familiär entlasten, da diese dann selbst nicht mehr nach einem Kita-Platz suchen müssen“, sagt Sonja Gehring, Personalleiterin der Gehring Group und Bauherrin des neuen Gebäudes. „Dies kann sowohl bei der Personalbindung als auch bei der Personalsuche äußerst hilfreich sein.“

Interessierte wenden sich möglichst direkt an Nils Gehring, den geschäftsführenden Gesellschafter der Gehring Group, telefonisch unter 0208 82 03 413 oder per E-Mail an n.gehring@giraffen.land.

