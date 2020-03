Im Sommer 2019 hat sein Fang Schlagzeilen gemacht: Der Oberhausener Angler Tobias Czarnecki zog einen Wels am Haken aus dem Rhein nahe der Emschermündung, 80 Kilogramm schwer, 2,21 Meter lang. Nach Bekanntwerden des Rekordfangs erstattete die Tierschutzorganisation Peta bei der Staatsanwaltschaft Duisburg Strafanzeige. Die ermittelte; am Montag (9. März) sollte am zuständigen Amtsgericht Dinslaken die Hauptverhandlung stattfinden – doch das ist jetzt nicht mehr notwendig.

Wie die Pressestelle des Amtsgerichts Dinslaken am Freitagmittag bestätigte, hat der Angeklagte seinen Einspruch gegen den Strafbefehl zurückgezogen, der wegen seines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erlassen worden war. Damit ist der Strafbefehl rechtskräftig. Tobias Czarnecki muss jetzt eine Geldstrafe von 450 Euro zahlen (30 Tagessätze).

Peta hatte gegen den Angler aus Königshardt Anzeige erstattet und fokussierte sich dabei auf das Zurücksetzen des Fisches in den Rhein, von dem Czarnecki berichtet hatte. Später korrigierte er seine Aussage und gab an, er habe den Riesen-Wels mit nach Hause genommen und für den Verzehr als Fisch-Filet eingefroren. Peta blieb bei der Strafanzeige, die sich gegen die Angeltechnik „Catch and Release“ (Fangen und Freilassen) richtete und laut Peta einen Verstoß gegen Paragraf 17 Absatz 2b des Tierschutzgesetzes darstellt. Das sah die Staatsanwaltschaft Duisburg offenbar genauso und beantragte beim Amtsgericht Dinslaken den Strafbefehl, den der Angler zunächst nicht akzeptierte.

Peta: Das ist eine grausame Angelpraxis

„Fische sind keine Spielzeuge“, so Dr. Tanja Breining, Meeresbiologin und Fachreferentin für Fische und Meerestiere bei Peta. „Catch and Release bedeutet für die sensiblen Wirbeltiere enormen Stress und oftmals Verletzungen. Diese grausame Praxis muss endlich verboten werden!“

Oberhausen In den Niederlanden erlaubt Im Dezember 2017 wurde nach Angaben von Peta ein Catch-and-Release-Angler aus Thüringen zu einer Geldbuße von 200 Euro verurteilt. Bereits 2016 zahlte Ex-Fußballprofi Klaus Augenthaler mehr als 3000 Euro Geldbuße. Rapper Marteria musste Anfang 2018 eine Geldstrafe von 5000 Euro entrichten. Allerdings fangen Angler den Fisch und setzen ihn nach eigenen Angaben zurück, um den Bestand im See, Teich oder im Fluss nicht unnötig zu reduzieren. Während diese Technik in den Niederlanden erlaubt ist, ist es in Deutschland verboten: Angeln ist hier im Prinzip nur dann zulässig, wenn man die Fische zur Ernährung fängt. Peta zitiert eine Studie aus den USA, wonach 40 Prozent der bei „Catch and Release“ gefangenen Fische nicht überleben.

Der damals 36-jährige Maurer aus Oberhausen hatte der Redaktion im Juli 2019 von seinem Angel-Erlebnis berichtet und Bilder gezeigt. Der Fisch hatte starken Widerstand geleistet, so erzählte es der Angler, und war erst nach zwei Stunden von ihm an Land gezogen worden. „Immer wenn ich dachte, jetzt habe ich ihn endlich, war er wieder rausgeschwommen!“, wird Czarnecki in dem Bericht vom 26. Juli 2019 zitiert.

Angler: Keine Absicht gehabt, einen so großen Fisch zu fangen

Anfang August 2019 nahm der Hobby-Angler dann noch einmal dazu Stellung, warum er erst von einem Zurücksetzen des rund 30 Jahre alten Tieres berichtet hat: „Ich habe das nur gesagt wegen der so genannten Tierschützer und anderer Angler. Es war nicht meine Absicht, einen so großen Fisch zu fangen. Als einzige Alternative wäre mir nur übrig geblieben, die Angelschnur durchzuschneiden, als ich bemerkt habe, dass der Fisch größer ist. Ich denke, damit wäre keinem geholfen gewesen.“ Nun muss der Oberhausener 450 Euro zahlen.