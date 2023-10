Mobilitätsstudie: Stoag spendiert Deutschland-Ticket

Oberhausen. Drei Monate umsonst mit Bus und Bahn unterwegs? Das können die Teilnehmer einer Mobilitätsstudie. Darum geht es und so kann man sich bewerben.

Drei Monate lang kostenlos das Deutschland-Ticket nutzen? Das können alle, die sich zur Teilnahme an einer Mobilitätsstudie von Stoag, Fraunhofer Umsicht und der Bergischen Universität Wuppertal entscheiden – und dafür auch den Zuschlag erhalten.

Im Rahmen des Projektes Inviting – gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung – untersucht das Forschungsteam, wie die Mobilitätswende am besten für Mensch und Umwelt gestaltet werden kann. Ziel ist es, die Mobilitätssituation wissenschaftlich zu analysieren, damit eine umweltfreundlichere und stressfreiere Mobilität möglich wird. Die Studie läuft vom 1. November bis zum 31. Januar 2024.

Bewerbungen bis zum 22. Oktober 2023 möglich

Genau für diesen Zeitraum werden nun Teilnehmende gesucht, die häufig Auto fahren, in Oberhausen wohnen oder arbeiten und schon länger mit dem Gedanken gespielt haben, Bus und Bahn auf dem Weg zur Arbeit und in der Freizeit auszuprobieren. Die Studienteilnehmenden erhalten drei Monate lang kostenlos das Deutschland-Ticket von der Stoag. Im Gegenzug unterstützen sie die wissenschaftliche Arbeit zur Mobilitätswende mit der Teilnahme an einer monatlichen Befragung zum eigenen Mobilitätsverhalten.

Interessierte können sich bis zum 22. Oktober für die Teilnahme an der Studie bewerben. Insgesamt werden 100 Gratis-Tickets über ein einfaches Bewerbungsverfahren vergeben. Die Bergische Universität Wuppertal sammelt alle Bewerbungen und wählt nach wissenschaftlichen Kriterien aus. Die Tickets werden von der Stoag ausgestellt und zugeschickt. Sie haben eine Laufzeit von drei Monaten und enden dann automatisch. Eine Kündigung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter: www.stoag.de

