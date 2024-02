Kinderkarnevalszug 2024 in Osterfeld: Termin, Strecke, Tipps

Großes Helau, großer Kinderkarnevalszug: In Oberhausen-Osterfeld regieren am Nelkensamstag, 10. Februar 2024, die jungen Närrinnen und Narren. Um 15 Uhr geht es los.

Oberhausen Der Straßenkarneval in Oberhausen bietet früh die Möglichkeit, Kamelle zu fangen und den Motivwagen zuzujubeln. Tipps für den Kinderkarnevalszug.

Wann findet der Kinderkarnevalszug in Osterfeld statt?

Der Kinderkarnevalszug in Osterfeld ist fest terminiert. Die jecke Karawane rollt am Nelkensamstag, 10. Februar 2024, durch die Straßen des Stadtteils. Damit gehört der flotte Kamelle-Reigen zu den ersten großen Umzügen, die im Revier während der „tollen Tage“ starten.

Wann startet der Kinderkarnevalszug in Osterfeld?

Die Karnevalswagen setzen sich um 15 Uhr in Bewegung. Je nach Standort der Närrinnen und Narren am Wegesrand kann es aber länger dauern, bis die Kostümierten die jecke Parade zu Gesicht bekommen. Wer sich die Umzugsteilnehmer schon vorher in Ruhe anschauen möchte, sollte eine Stunde früher vorbeikommen. Dann sammeln sich die Jeckenmobile und können auf ihren Parkpositionen genau begutachtet werden.

Zehntausende Menschen befinden sich Jahr für Jahr im Kamelle-Rausch, wenn der Kinderkarnevalszug von Rheinischer Straße bis Bottroper Straße durch den Stadtteil zieht. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Wo startet der Kinderkarnevalszug in Osterfeld?

Der Kinderkarnevalszug beginnt an der Rheinischen Straße. Die Aufstellstrecke für Karnevalswagen, Kapellen und Fußgruppen zieht sich allerdings bis zur Kettelerstraße. Ab der Ecke zur Vestischen Straße ziehen schließlich die ersten Wagen los.

Ab wann werden die Straßen für Autofahrer in Osterfeld gesperrt?

Die Straßen, auf denen die Narrenschiffe beim Kinderkarnevalszug durch Osterfeld rollen, werden eine Stunde vor Zugbeginn für Autofahrer gesperrt. Da der Zug um 15 Uhr startet, ist dies: 14 Uhr. Eine Ausnahme bildet die Zugaufstellungsstrecke. Dort sind Autos schon zwei Stunden vorher, also um 13 Uhr, tabu.

Wie lautet die Wegstrecke des Kinderkarnevalszugs?

Nach dem Start an der Rheinischen Straße rollt der Kinderkarnevalszug über Vestische Straße, Bottroper Straße, Lilienthalstraße, Heinestraße, Westfälische Straße und Gildenstraße zurück zur Bottroper Straße.

Wie groß ist der Kinderkarnevalszug in Osterfeld?

Im vergangenen Jahr (2023) machten beim Osterfelder Kinderkarnevalszug immerhin mehr als 80 Umzugswagen, Fußgruppen und Musik-Kapellen mit. Die Organisatoren von Hauptausschuss Groß-Oberhausener Karneval und der Großen Osterfelder Karnevalsgesellschaft (GOK) meldeten nach Abstimmung mit der Polizei rund 75.000 Kamelle-Fans. Damit gehört der Kinderkarnevalszug zu den größten seiner Art in der Region.

Was macht den Kinderkarnevalszug in Osterfeld besonders?

Der Kinderkarnevalszug ist bei den Jeckinnen und Jecken beliebt, weil sich nicht nur die großen Karnevalsgesellschaften, sondern auch Vereine aus dem Stadtteil sowie Vertreter aus dem Pfarrkarneval beteiligen. Darunter befindet sich die KG Rot-Blau Rothebusch. Ein Wagen mit einem Zug-Sparschein sammelt Spenden. Das Kinderprinzenpaar feiert sein Heimspiel.

Welche Zugpassage eignet sich für Familien am besten?

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen: Besonders voll wird es beim Kinderkarnevalszug in Osterfeld an der Bottroper Straße Höhe Bahnhof Osterfeld, rund um den Wappenplatz sowie am Osterfelder Marktplatz. Diese Passagen sind mit kleineren Kindern größtenteils zu trubelig. Besser eignen sich Teile der Lilienthalstraße. Einen schönen Blick auf den heraufziehenden Karnevalszug gibt es am Rathaus Osterfeld.

Helau-Stau! Am Wappenplatz ist beim Kinderkarnevalszug in Osterfeld meist viel los. Aber es gibt auch ruhigere Wegpassagen. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Wie lange dauert der Kinderkarnevalszug in Osterfeld?

Das richtet sich nach der Umzugsgeschwindigkeit. Wer an einer Stelle den Wagen zujubelt, kann mitunter rund eine Stunde lang den Motto- und Motivwagen zusehen. Der Kinderkarnevalszug endet wieder an der Bottroper Straße, Ecke Vestische Straße. Dort löst sich der Umzug auf und die Wagen werden zu ihren Entladepositionen navigiert. Bis zum Ende des Zuges kann es durchaus drei Stunden dauern.

Wo kann ich beim Kinderkarnevalszug in Osterfeld parken?

Da die Osterfelder Innenstadt während des Kinderkarnevalszugs für Autos gesperrt ist, sind Parkplätze rar. Daher empfiehlt es sich, mit Bus und Bahn anzureisen. Auch die Schnellbuslinien SB92 und SB93 müssen wegen der Jecken-Karawane eine Umleitung fahren. Aber die Ersatzhaltestellen für „Osterfeld Mitte“ befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Zug. Wer auf das Auto nicht verzichten kann, für den könnte sich der Park & Ride-Parkplatz neben dem Olga-Park (Werthfeldstraße) eignen.

