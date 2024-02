Jetzt ist es offiziell: Winkelmann-Versetzung gescheitert

Oberhausen Das Ruhrbistum hat am Donnerstag bestätigt, dass der Duisburger Ex-Stadtdechant Roland Winkelmann nicht nach Oberhausen versetzt wird.

Bischof Franz-Josef Overbeck und die Personalverantwortlichen im Bistum Essen haben entschieden, dass Pastor Roland Winkelmann (60) nicht wie geplant als Seelsorger in Oberhausen eingesetzt wird. Das hat das Bistum am späten Donnerstagnachmittag, 1. Februar, mitgeteilt. Diese Entscheidung hatte sich bereits zuvor abgezeichnet.



Damit haben die Proteste von wichtigen Teilen der Gemeindebais von St. Clemens Sterkrade Erfolg gehabt. Das wird auch in der Mitteilung des Bistums ausdrücklich deutlich: „Aufgrund der in den zurückliegenden Tagen von Teilen der Pfarreimitglieder geäußerten Sorgen und Nöte sind sich der Bischof und die Personalverantwortlichen einig, dass der geplante Einsatz von Roland Winkelmann zum 1. Februar 2024 unter diesen Voraussetzungen nicht mehr möglich ist“, heißt es. Und: „Eine Tätigkeit von Pastor Winkelmann in St. Clemens erscheint weder der Propsteipfarrei zumutbar noch Roland Winkelmann selbst.“

Starker Protest sofort nach Bekanntgabe der geplanten Versetzung

Roland Winkelmann war wegen grenzverletzendem sexualisierten Verhaltens im März 2023 von seinen Aufgaben als Pfarrer und Stadtdechant in Duisburg freigestellt worden. Sowohl das staatsanwaltliche wie auch das kirchenrechtliche Ermittlungsverfahren hatten keine Hinweise auf strafbare Handlungen ergeben. Das staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren ist im Februar 2023 eingestellt worden. Roland Winkelmann hatte die bischöflichen Auflagen zur Aufarbeitung seines Fehlverhaltens erfüllt und sollte nun in Absprache mit Propst André Müller und dessen Pastoralteam sowie nach Gesprächen mit Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand ab 1. Februar in der Propsteipfarrei St. Clemens eingesetzt werden. Nach Bekanntgabe dieser Personalie in den Gottesdiensten des vorigen Wochenendes (27./28. Januar) hatte es sofort starken Protest wichtiger Teile der Gemeindebasis gegeben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen