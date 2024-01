Ähnliche Szenen wird es am Montag, 8. Januar, in Oberhausen geben: eine Treckerdemo Ende Dezember in Siegen.

Protestfahrt Große Treckerdemo in Oberhausen: Das ist die Route am Montag

Oberhausen Autofahrer in Oberhausen sollten sich am Montag, 8. Januar, auf größere Staus einstellen: Eine rollende Landwirtedemo ist angekündigt.

Die Landwirte in der Region werden am Montag, 8. Januar, mit rollenden Demonstrationszügen gegen die von der Bundesregierung geplanten Kürzungen von Subventionen protestieren. Eine größere Trecker-Demo rollt zum Wochenauftakt durch Oberhausen nach Dinslaken.

Das hat Polizeisprecherin Luisa Lakhal am Freitag im Gespräch mit der Redaktion angekündigt. Die Polizei rechnet bei der offiziell genehmigten Protestkundgebung mit rund 30 Teilnehmern und ihren landwirtschaftlichen Fahrzeugen.

Landwirtedemo passiert zweimal über die Werksgasthaus-Kreuzung

Autofahrer müssen deshalb am Montag, 8. Januar, mit Verkehrsbehinderungen im Oberhausener Stadtgebiet rechnen. Die Landwirte-Demo, die mit einer Geschwindigkeit von 10 bis 15 km/h unterwegs ist, wird wahrscheinlich in der Zeit von 9.30 bis 10 Uhr in Oberhausen eintreffen. Der rollende Protestzug erreicht aus Duisburg kommend über die Duisburger Straße das Oberhausener Stadtgebiet, dann geht es über die Werksgasthaus-Kreuzung und die Essener Straße weiter zum Centro in der Neuen Mitte.

Über Brüsseler Straße, Centro-Allee und Alte Walz führt die Route zurück zur Essener Straße und von dort aus nochmals über die Werksgasthaus-Kreuzung in Richtung Norden. In Höhe Osterfeld verlässt die Bauerndemo die dort beginnende A516 und bahnt sich über Werthfeldstraße, Fahnhorststraße, Vestische Straße und Teutoburger Straße den Weg weiter in Richtung Norden. Am Sterkrader Tor vorbei geht es dann über Schmachtendorf nach Dinslaken.

Polizei Oberhausen begleitet den Trecker-Konvoi fortlaufend

Der Protestzug wird nach Einschätzung der Polizei mindestens eine Stunde über das Oberhausener Stadtgebiet rollen. Die Polizei begleitet den Fahrzeug-Konvoi fortlaufend und rät allen Verkehrsteilnehmern mit Blick auf Montag, 8. Januar. „Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Planung oder umfahren Sie – wenn möglich –diese Bereiche!“

