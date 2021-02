FFP2-Masken: Frist für ersten Coupon läuft Ende Februar ab

Oberhausen. Wer über 60 Jahre ist und Berechtigungsscheine für FFP2-Masken erhalten hat, sollte spätestens bis zum Wochenende den ersten Coupon einlösen.

Die Frist für den ersten Coupon zur Ausgabe von FFP2-Masken läuft Ende Februar ab. Darauf weisen die Apotheken in Oberhausen hin.

Zu den Menschen, die einen Anspruch auf FFP2-Masken haben, zählen bundesweit insgesamt rund 34 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Anspruchsberechtigt sind alle Menschen ab 60 Jahren und jüngere Menschen mit Vorerkrankungen. Dazu gehören Asthma, Demenz, Diabetes, chronische Herz- oder Niereninsuffizienz. Auch Schlaganfall- und Krebspatienten sowie Risikoschwangere und Menschen mit Trisomie 21 sind berechtigt.

Alle Berechtigten haben von ihrer Krankenkasse per Post fälschungssichere Coupons erhalten. Diese Berechtigungsscheine sind gültig für zwei Mal je sechs FFP2-Masken und können in der Apotheke eingelöst werden, erklärt Ulf Brenne, Pressesprecher der Apotheker in Oberhausen.

Die entsprechenden Personen haben im Zeitraum vom 1. Januar bis 28. Februar einen Anspruch auf sechs Schutzmasken und im Zeitraum vom 16. Februar bis 15. April 2021 einen Anspruch auf weitere sechs Schutzmasken. Der Zeitraum für den ersten Berechtigungsschein läuft also Ende Februar aus!

Weitere Berechtigte

Seit 6. Februar 2021 haben auch Leistungsbezieher der Grundsicherung für Arbeitsuchende (ALG II) und die Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, Anspruch auf einmalig zehn kostenlose Schutzmasken. Dieser Anspruch gilt, sofern nicht bereits über die bisherige Schutzmasken-Verordnung Berechtigungsscheine versandt wurden.

Die wegen ALG II anspruchsberechtigten Personen erhalten ein Informationsschreiben ihrer Krankenkasse. Die Schreiben der Krankenkassen gehen auch an deren Kinder. Diese haben – unabhängig von ihrem Alter – ebenfalls einen Anspruch auf die Abgabe von einmalig zehn kostenlosen FFP2-Masken.

Die Schreiben der Krankenkassen müssen bis zum 6. März 2021 mit dem Personalausweis oder einem anderen Lichtbildausweis in der Apotheke vorgelegt werden.

Knappheit überstanden

Nach dem anfänglichen Ansturm auf die Apotheken und einer damit verbundenen Knappheit an FFP2-Masken in einigen Apotheken hat sich die Situation mittlerweile entspannt. „Die Apotheken in Oberhausen sind gut gerüstet für die derzeitige Maskenaktion“, unterstreicht Ulf Brenne. Grundsätzlich stünden ausreichend Masken für alle Anspruchsberechtigten bei Vorlage der Coupons sowie für alle Menschen, die sich und andere vor dem Virus schützen wollen, zur Verfügung.

