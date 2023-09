Auf der A3 in Oberhausen droht am Wochenende Stau (Symbolbild).

Sperrung Die nächste Baustelle: A3 in Oberhausen wird gesperrt

Oberhausen. Am Wochenende müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer andere Wege suchen: Die A3 in Oberhausen wird in Richtung Arnheim gesperrt.

Pendler im Revier sind momentan eh staugeplagt. Jetzt wird noch die A3 am Wochenende in Oberhausen gesperrt: Von Freitagabend, 22. September 2023, bis Montagfrüh, 25. September, geht es in Fahrtrichtung Arnheim ab dem Autobahnkreuz Oberhausen-West nicht mehr weiter. Die Sperrung reicht bis zum Autobahnkreuz Oberhausen. Als Grund nennt die Autobahn GmbH Rheinland eine Fahrbahnsanierung.

An dem Wochenende wird auch die Anschlussstelle Oberhausen-Holten gesperrt. Die Baustelle wird Freitag um 22 Uhr eingerichtet und soll Montag um 5 Uhr enden. Umleitungen werden nach Angaben der Autobahngesellschaft eingerichtet.

Umbau des Autobahnkreuzes Kaiserberg in den Ferien

Ab den Herbstferien wird es wegen des Umbaus des Autobahnkreuzes Kaiserberg weitere Einschränkungen geben. Wer mit dem Auto unterwegs ist, musste zuletzt häufig Umwege in Kauf nehmen. Es waren auch Teile der A59 und der A42 in Duisburg gesperrt.

Aufgrund von Bahnsperrungen müssen sich auch Bahnpendler und Reisende im Moment stark anpassen. Zwischen Oberhausen und Emmerich baut die Bahn die Betuwe-Linie aus. Das führt zu zahlreichen Ausfällen und Änderungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen