St. Martin darf nicht den Mantel teilen – in den Oberhausener Kindertageseinrichtungen fällt in diesem November coronabedingt eine der wichtigsten Traditionsveranstaltungen aus: Martins-Umzüge mit Eltern und Freunden sind verboten!

„Bei uns war der Umzug 2020 für den 9. November geplant“, berichtet Vanessa Welke, Leiterin der evangelischen Kindertagesstätte an der Almastraße. Doch sowohl hier als auch in der evangelischen Kita an der Nohlstraße, die ebenfalls zur Christuskirchengemeinde gehört, fällt der beliebte und alljährlich rege besuchte Umzug aus. Das wurde übrigens schon vor Wochen vom Presbyterium so entschieden und nicht erst mit Blick auf den nun angelaufenen, neuen Corona-Teil-Lockdown.

Vanessa Welke hat selbst als Kind den Kindergarten an der Almstraße besucht. Gern erinnert sie sich an die stimmungsvollen Umzüge durch die Straßen der Nachbarschaft. „Ja, es stimmt: St. Martin ist für die Kindergärten nach wie vor ein wichtiges Datum im Jahreskalender“, sagt die Kita-Leiterin. Um so schmerzlicher sei es nun, dass die Umzüge komplett ausfielen. Das traditionelle gemeinsame Frühstück der Erzieherinnen mit den Kindern zu St. Martin soll allerdings an der Almastraße auf jeden Fall stattfinden – unter Beachtung der entsprechenden Corona-Schutzregeln.

Corona stoppt den Heiligen Martin Mitte Oktober galt in NRW noch die Ansage, dass Martins-Umzüge unter Einhaltung von Abstandsregeln und mit begrenzter Teilnehmerzahl stattfinden können. Mit dem neuerlichen Corona-Lockdown sind Martinsumzüge nun in diesem November verboten.

Aus Sicht von Vanessa Welke ist es wichtig, dass die Mädchen und Jungen mir der Geschichte der Mantelteilung in Berührung kommen, dass ihnen also diese Begebenheit auch in diesem November erzählt wird, denn so könne man Werte wie Nächstenliebe und Menschlichkeit altersgerecht sehr gut vermitteln. St. Martin teilte in seiner Zeit als römischer Soldat seinen roten Mantel mit einem frierenden Bettler. So erzählt es die christliche Legende. Später ließ er sich taufen und wurde Bischof der Stadt Tours in Frankreich.

St. Martin und seine legendäre Mantelteilung sollen also trotz neuerlichen Corona-Lockdowns nicht komplett vergessen werden – das ist nicht nur das Ziel der Kita-Erzieherinnen, sondern auch der Kirchengemeinden in Oberhausen. „In der aktuellen Situation können wir den Martinstag leider nicht in der Tradition der vergangenen Jahre mit Umzügen und Martinsfeuer begehen“, formuliert zum Beispiel die Propsteigemeinde St. Pankratius in Osterfeld.

„St. Martin teile dein Licht“

Die katholische Großpfarrei hat sich zusammen mit den evangelischen Christen daher entschieden, zwei alternative Aktionen anzubieten: Unter dem Motto „St. Martin teile dein Licht“ sollen die Menschen am Martinstag, 11. November, in der Zeit von 17 bis 18.30 Uhr in die Kirchen St. Antonius, St. Jakobus, St. Marien, St. Pankratius, in die evangelische Auferstehungskirche und ins ev. Gemeindezentrum an der Quellstraße kommen. Der Appell dazu lautet: „Bringe dafür eine selbstgebastelte Laterne oder ein bunt gestaltetes Glas mit und lass’ dieses Licht in der Kirche!“ Die Laternen und Gläser sollen nach dem Martinstag in Alten- und Pflegeeinrichtungen gebracht werden. Jeder Teilnehmer erhält zudem eine Martinsbrezel. Die Lichter dürfen auch gerne schon vorher an den entsprechenden Standorten abgegeben werden.

„Spitzen Sie Ihre Ohren!“

Am Martinstag um 19 Uhr sind die Gläubigen zudem eingeladen, daheim am geöffneten Fenster mit einer beleuchteten Martinslaterne das Martinslied zu singen: „Wenn Sie gut Ihre Ohren spitzen, können Sie vielleicht auch etwas ganz Besonderes hören“, heißt es vielversprechend: „Lassen Sie sich überraschen!“