CDU Oberhausen und Ritter trauern um Hildegard Matthäus

Oberhausen. Oberhausens CDU und auch die Ritter des Eulenordens trauern um die Kommunal- und Landespolitikerin Hildegard Matthäus.

Im Alter von 85 Jahren ist die engagierte Kulturpolitikerin Hildegard Matthäus bereits am 6. März verstorben. Dies teilen die CDU Oberhausen und der Oberhausener Eulenorden mit. Dem Wunsch der Verstorbenen entsprechend wurde sie im Kreise ihrer Familie beigesetzt.

Simone-Tatjana Stehr, CDU-Fraktionsvorsitzende: „Wir verlieren mit Hildegard Matthäus eine der profiliertesten Kulturpolitikerinnen Nordrhein-Westfalens. Sie hat in ihrer aktiven Zeit Maßstäbe gesetzt, insbesondere auch mit Blick auf die Akzeptanz von Frauen in der Politik.“ 59 Jahre gehörte Matthäus, die nach der Höheren Handelsschule staatliche Prüfungen für Bürotechniken, Büroorganisation und Informatik ablegte und als Übersetzerin für Wirtschaftsenglisch in der Industrie arbeitete, der CDU an. Später arbeitete sie als Fachoberlehrerin an einem Oberhausener Berufskolleg.

Andenken bewahren

Wilhelm Hausmann, CDU-Kreisvorsitzender und Nachfolger als Landtagsabgeordneter: „Die Oberhausener CDU und auch die Kulturlandschaft haben Hildegard Matthäus viel zu verdanken. Ich kann mich gut erinnern, als sie nach der Verleihung des Landesverdienstordens mit ihrem typischen Humor sagte ‚Jetzt kann nur noch die Krönung kommen‘. Wir werden Hildegard Matthäus stets ein großes Andenken bewahren.“

Als bekennende Anhängerin Konrad Adenauers war ihre politische Heimat schnell und überzeugt gefunden. Bereits mit 30 Jahren wurde sie in den Rat der Stadt Oberhausen gewählt, für die damalige Zeit noch sehr ungewöhnlich. Ungewöhnlich engagiert verlief auch das weitere politische Leben von Hildegard Matthäus. Nach nur fünf weiteren Jahren übernahm sie 1969 als kulturpolitische Sprecherin der CDU-Ratsfraktion Verantwortung in der Kulturpolitik. Diese Funktion führte sie 30 Jahre aus, bis sie 1999 aus dem Rat ausschied.

Miss Gasometer

In der Zwischenzeit hatte sie kulturpolitisch viel bewegt, so die CDU. Burg Vondern wäre ohne Hildegard Matthäus nicht mehr als eine Ruine, als „Miss Gasometer“ trug sie maßgeblich dazu bei, dass das Industriedenkmal nicht abgerissen, sondern der Kultur zur Verfügung gestellt wurde. Auch die Galerie im Schloss Oberhausen wäre vermutlich heute nicht die, die sie ist, ohne das Engagement von Hildegard Matthäus.

Ohne ihren ausgeprägten Koordinierungsgeist gäbe es auch die bis heute sehr erfolgreichen Kurzfilmtage längst nicht mehr, würdigt die CDU die Politikerin in ihrem Nachruf. Im städtischen Finanzausschuss habe Hildegard Matthäus für die entsprechende Finanzausstattung der Kultur gesorgt. Sie engagierte sich zudem auch im Schul- und Sozialausschuss. Ihr Wirken blieb nicht auf Oberhausen begrenzt. 1980 wurde sie in den nordrhein-westfälischen Landtag gewählt, ihm gehörte sie 15 Jahre an. Nach nur fünf Jahren übernahm sie auch in der CDU-Landtagsfraktion die Rolle der kulturpolitischen Sprecherin, ab 1990 war sie Vorsitzende des Kulturausschusses des Landtages NRW.

Der Eulenorden hat eine große Persönlichkeit verloren

„Hildegard Matthäus hatte den Humor am richtigen Fleck und zur passenden Gelegenheit auch parat. Das feine Gespür für das richtige Wort zur rechten Zeit zeichnete sie aus“ – so würdigt auch die Oberhausener Karnevalsgesellschaft „Eulenorden“ ihr Mitglied. „Mit Hildegard Matthäus verlieren die Ritter des Eulenordens eine mutige, gestaltungsfreudige Persönlichkeit, um die es in den letzten Jahren etwas still geworden war; Alter und Krankheit erzwangen den Tribut.“