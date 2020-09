Bürgerbündnis BOB fordert Bildung eines Seniorenausschusses

Oberhausen. Die zweiköpfige Gruppe des „Bündnis’ Oberhausener Bürger“ (BOB) stellt einen Antrag im Rat auf Bildung eines Seniorenausschusses.

Das Bündnis Oberhausener Bürger (BOB) fordert mehr Einfluss für Oberhausener Senioren und stellt einen Antrag im Rat der Stadt auf Bildung eines Seniorenausschusses. Zwar gebe es bereits den Seniorenbeirat, der verfüge aber weder über Antrags- und Entscheidungskompetenzen noch über eine eigene finanzielle Ausstattung. Damit könne die Politik der Bedeutung nicht gerecht werden, kritisiert das Bündnis kurz vor der Kommunalwahl.

„In der Sitzung des Rates der Stadt am 25. Juni 2018 wurde die Große Anfrage ‘60 plus’ von der Verwaltung beantwortet. Alle Politiker stimmten überein, dass die Antworten der Verwaltung wertvolle Erkenntnisse über die Lebenswirklichkeit von Senioren in Oberhausen lieferten und aktuelle Herausforderungen aufzeigten, die im Rahmen einer bedarfsgerechten Seniorenpolitik kurzfristig angegangen werden müssten. Seit mehr als zwei Jahren liegen nun die Themen mit dringendem Handlungsbedarf auf dem Tisch, ohne dass etwas passiert ist“, ärgert sich BOB-Ratsherr Peter Bruckhoff. „Die Seniorenpolitik in Oberhausen wird vernachlässigt und hat in seiner jetzigen Form aus unserer Sicht lediglich eine Alibifunktion. Die Bedürfnisse der Oberhausener Senioren werden so nicht öffentlich wahrgenommen und intern nicht angegangen. Die Fachkompetenz des Gremiums verhallt gehörlos.“

Bündnis: Kommunale Seniorenarbeit soll mehr Beachtung finden

Das Bündnis Oberhausener Bürger (BOB) hätte in der Sitzung bereits ausgeführt, dass mit der Ist-Analyse ein geeignetes Werkzeug vorläge, um die Seniorenpolitik neu auszurichten. Zudem fordert das Bündnis, dass der kommunalen Seniorenarbeit mehr Beachtung geschenkt werden sollte.

