Oberhausen. Wer sich für die Wohnquartiere rund ums Marienviertel interessiert oder selbst dort wohnt, ist Dienstagabend in der Lutherkirche genau richtig.

Bürger rund ums Marienviertel sind zum Dialog eingeladen

Am Dienstag, 26. November, ist es so weit: Anwohnerinnen und Anwohner rund um das Marienviertel sind eingeladen, in der Lutherkirche an der Lipperheidstraße an einer Dialogveranstaltung zur Situation in ihren Wohnquartieren teilzunehmen.

In diesem Sommer waren Sozialforscher der Hochschule Düsseldorf in den Wohnquartieren rund ums Marienviertel präsent, um die dortige Lebenssituation der Menschen unter die Lupe zu nehmen. Über einen Teil dieser Ergebnisse hat unsere Zeitung Mitte November bereits ausführlich berichtet.

Vor dem Hintergrund der im Sommer gestarteten Bürgerbefragungen möchten Professorin Anne van Rießen und ihr Team vom Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften der Hochschule Düsseldorf nun mit den Anwohnern in der Lutherkirche ganz direkt ins Gespräch kommen. Das Ziel: eine passgenaue Verbesserung der Lebenssituation vor Ort, etwa wenn es um Treffpunkt-Angebote und mehr Miteinander im Stadtteil geht.

Für Getränke und einen Imbiss ist bei der Veranstaltung in der Lutherkirche gesorgt. Los geht es am Dienstag, 26. November, um 18 Uhr. Die Hochschule Düsseldorf lädt zusammen mit der Stadt Oberhausen, mit „NRWeltoffen“ und „Demokratie leben“ dazu ein.