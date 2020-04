Bistum begleitet Oberhausener mit der Aktion „zeitdanach“

Das waren noch Zeiten: Tausende Christen aus dem Ruhrgebiet liefen mit Ruhrbischof Dr. Franz-Josef Overbeck am Karfreitag 2017 den Kreuzweg auf der Halde Haniel an der Stadtgrenze zwischen Oberhausen und Bottrop. Die Corona-Pandemie verhindert eine ähnliche Aktion in diesem Jahr, aber das Bistum hat sich etwas einfallen lassen, um den Gläubigen nahe zu sein.