Biefang: Frauen feiern 40 Jahre Turnen und Geselligkeit

Oberhausen. 1983 bis 2023 – diese Turngruppe hat einen langen Atem und jede Menge Kondition. Biefanger Frauen haben jetzt das 40-Jahre-Jubiläum gefeiert.

Von 1983 bis 2023: Vier Jahrzehnte hat die Frauen-Turngruppe im TV Biefang unter Leitung von Ute Weyen erfolgreich absolviert. Als am 10. Januar 1983 viele junge Frauen in die Turnhalle der Königschule kamen, um von diesem Tag in wöchentlichem Rhythmus gemeinsam Sport zu treiben, ahnte wohl kaum jemand, welch langen Atem dieses Projekt entfalten würde.

Unter der Leitung von Ute Weyen sind in all den Jahren die unterschiedlichsten sportlichen Trends ausprobiert worden, stets begleitet von flotter rhythmischer Musik, ob Gymnastik und Aerobics, Yoga und Pilates, Rückenschule und Entspannung in der Turnhalle. Im Sommer stehen zudem leichtathletische Übungen auf dem Sportplatz auf dem Programm. Das Sportabzeichen ist dann das Ziel. Das gesamte Angebot bildet also eine solide Basis für körperliche und mentale Fitness sowie allgemeines Wohlbefinden.

Showtänze und Line-Dance-Vorführungen: Viele Auftritten bei Festen

Diverse Showtänze und seit rund zehn Jahren auch Line-Dance-Vorführungen tragen bei vielen Gemeinde-, Schul- und Stadtteilfesten zum unterhaltsamen Programm bei. Zudem haben die zahlreichen Ausflüge und Busreisen der Gruppe quer durch die Lande – von Hamburg über Straßburg und Brüssel bis Berlin – zahlreichen Teilnehmerinnen unvergessliche Erlebnisse beschert, ebenso wie die jährlichen Geburtstagsfeiern im Vereinsheim, die legendären Karnevalsfeiern zur Weiberfastnacht in der Turnhalle und die vielen gemeinsamen Besuche von Musicals und Varietés.

Wechsel an der Spitze: Ute Weyen gibt die Leitung ab

Nun hat an der Spitze der Frauen-Turngruppe des TV Biefang ein Generationswechsel stattgefunden: Mit der jungen Sportlehrerin Barbara Jendricki von der Königschule leitet eine vielversprechende Nachfolgerin der bewährten Übungsleiterin Ute Weyen die Gruppe. Zur Feier des 40-Jahre-Jubiläums sind die 24 Frauen zum Revue Palast Ruhr nach Herten gefahren: Dort gab es eine große Show zum runden Geburtstag der Turngruppe.

