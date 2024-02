Oberhausen. Die Eröffnung der neuen Filiale von „What a Döner“ verzögerte sich lange. Jetzt öffnen sich die Türen. Zum Start gibt‘s Döner fast gratis.

Lange tat sich nichts mehr in dem Lokal an der Helmholtzstraße in der Oberhausener Innenstadt. Doch in dieser Woche wird fleißig gewerkelt. Die letzten Handgriffe für die Eröffnung: Am Freitag, 1. März sollen die ersten Fleischtaschen von „What a Döner“ über die Ladentheke gereicht werden. Die Filiale ist die fünfte der Franchisekette. Drei Filialen befinden sich in Köln, eine in Wuppertal.

Der Dönerimbiss wirbt mit speziellen Soßen-Kreationen. Für einen Hype im Netz sorgt aber auch der Eröffnungsdeal. Am ersten Tag gibt es Döner für einen Cent. Eröffnet wird die Filiale laut eines Unternehmenssprechers um 14 Uhr. Das Fleisch soll bis zum Abend ausreichen.

Döner-Imbiss: Eröffnung eigentlich schon 2023

In Oberhausen hatte die Kette „What a Döner“ eigentlich schon Mitte Oktober eröffnen wollen. Aber es kam zu Verzögerungen. Auf Nachfrage sagt das Unternehmen, es habe sich um Formalitäten gehandelt, um „Papierkram“. Anfang des Monats hing noch ein weißes Blatt Papier an der Fensterscheibe. „Aus nicht vorhersehbaren Gründen“, verschiebe sich die Eröffnung. „Tut uns leid für die Umstände.“

Jetzt soll es losgehen. Auf der Internetseite versichert das Unternehmen, dass es ein Sicherheitskonzept für den Massenandrang an den Eröffnungstagen entwickelt habe. Zuletzt gab es Probleme bei der Eröffnung der Döner-Bude von Rapper Massiv. Fans drückten die Scheibe ein.

Oberhausen: Konkurrent eröffnet nur wenige Meter weiter

Die 1-Cent-Idee wird auch von anderen Dönerläden aufgegriffen. Vor wenigen Tagen eröffnete in der Oberhausener Nachbarstadt Bottrop eine Döner-Bude der Kette „Haus des Döners“. Rund 500 Menschen warteten vor der Tür, um die Beinahe-Gratis-Döner zu ergattern. Das Unternehmen möchte in Kürze auch eine Filiale in Oberhausen eröffnen. An der Havensteinstraße laufen offenbar die letzten Vorbereitungen. Auf Instagram wirbt das Unternehmen bereits mit dem 1-Cent-Angebot.