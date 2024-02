Oberhausen. Von Darmkrebs bis Reizdarm: Menschen mit Darmkrankheiten begegnen im Alltag viele Hürden. Wie sie diese überwinden und Hoffnung finden.

Alles, was mit dem Darm zu tun hat, darüber wollen die meisten Menschen nicht nachdenken, geschweige denn sprechen. Noch immer ist das Thema Verdauung schambehaftet. Dabei gibt es in Deutschland viele Menschen, die eine Darmkrebs-Diagnose bekommen, unter dem Reizdarmsyndrom oder Inkontinenz leiden oder eine entzündliche Darmerkrankung haben. Sie leben in einer Gesellschaft, die dieses für sie so bestimmende Thema meidet und tabuisiert. Was das für die Betroffenen bedeutet, weiß Raimund Runte, Sprecher der rund 110 Selbsthilfegruppen in Oberhausen.