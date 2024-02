Oberhausen. Selbst der gewaltige Blauhai erscheint überlebensgroß auf den Plakaten an der 117,5-Meter-Riesentonne. Hier gibt es Tickets für die Ausstellung.

Gute drei Wochen dauert es noch, bevor das Wahrzeichen der Region mit der neuen Schau „Planet Ozean“ am Freitag, 15. März, seine Türen öffnet. Ein erstes Highlight ist schon jetzt weithin sichtbar: die beiden neuen Megaposter an der Außenwand des 117,5 Meter hohen Industriedenkmals.

Der Oberhausener Gasometer ist die höchste Ausstellungshalle Europas – damit gerät auch das Aufhängen von Plakaten zu einem Spektakel. Die beiden Megaposter zur Ausstellung „Planet Ozean“ sind jeweils knapp 1500 Quadratmeter groß und bestehen aus gewebtem Netzvinyl – allgemein eher bekannt als Mesh. Dessen nur aus nächster Nähe wahrnehmbare „Löcher“ verringern entscheidend den Winddruck: Andere Gewebe in dieser Größe wären bei frischer Brise längst zerrissen. Bei diesen Dimensionen ist auch das Gewicht erheblich: gemeinsam wiegen beide Megaposter über eine Tonne.

Da diese Riesenplakate natürlich nicht einfach an die Fassade geklebt werden können, kommen versierte Profis zum Einsatz. Vom Dach des Gasometers seilten sich Industriekletterer Peter Peilert und sein Team ab, brachten die insgesamt 24 Einzelteile in Position und fügten sie zu zwei überdimensionalen Megapostern zusammen. Keine leichte Aufgabe, knapp 120 Meter über der Erde. Doch die sieben Kletterer vom „Höhenhandwerk“ wissen genau was sie tun. Diese handwerkliche Expertise kam bereits bei der spektakulären „Außenwerbung“ für die Gasometer-Ausstellungen „Das zerbrechliche Paradies“, „Der Berg ruft“, „Christo: Big Air Package“, „Der schöne Schein“ und „Wunder der Natur“ zum Einsatz.

Gasometer Oberhausen: „Planet Ozean“-Tickets sind schon jetzt erhältlich

„Planet Ozean“ wird vom 15. März bis zum 30. Dezember 2024 im Gasometer Oberhausen zu sehen sein. Die Ausstellung öffnet dienstags bis sonntags jeweils von 10 bis 18 Uhr - an Feiertagen und in den NRW-Ferien auch montags. Tickets können über den neuen Online-Shop bestellt oder an der Tageskasse erworben werden. Der Preis für ein Erwachsenenticket beträgt 14 Euro, ermäßigt 11 Euro. Familien (zwei Erwachsene und maximal fünf Kinder im Alter von sechs bis 17 Jahren) zahlen 33 Euro, kleinere Familien 28 Euro. Online informiert gasometer.de