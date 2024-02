Oberhausen. Unter dem Motto „Midnight Island“ lockt der Aquapark am Centro Oberhausen zum Late-Night-Swimming ein, mit Licht-Spektakel und Elektro-Musik.

„Nachts im Museum“ mag Kinofans entzücken, hat aber mit der Realität nichts zu tun. In Oberhausen kann man nachts ins Schwimmbad. Und das in echt. Der Aquapark neben dem Centro organisiert am 8. März das „Electric Late Night Swimming“. Unter dem Motto „Midnight Island“ können Besucherinnen und Besucher Cocktails schlürfen, elektronische Musik hören, am Beckenrand sitzen oder unterm Sternenhimmel schwimmen.

„Eine Nacht voller Musik, Licht und Wassererlebnisse“, versprechen die Macher der nassen Sause in ihrer Ankündigung. Von 21 bis 3 Uhr am nächsten Tag soll sich der Aquapark demnach in eine magische Insel verwandeln, „die Besucher in eine Welt aus Klang und Licht eintauchen lässt“. Die DJs Simo Sound und Kevin Liive legen auf, neben den Schwimm- und Badebecken gibt es auch eine Tanzfläche. Wer partout nicht ins Wasser möchte: An diesem Tag können Gäste auch in leichter Sommerkleidung einfach an der Bar sitzen.

Die DJs Simo Sound und Kevin Liive legen beim „Electric Late Night Swimming“ im Aquapark Oberhausen auf. © Aquapark Oberhausen | Dako Medien

Der Aquapark feiert „Midnight Island“ bereits zum zweiten Mal. Bei der Premiere im vergangenen Jahr feierten laut Veranstalter rund 600 Leute. Das Bad habe ein neues Kapitel aufgeschlagen, dieses Jahr wolle man „noch mehr Innovationen“ bieten, sagt Betriebsleiter Jens Vatheuer.

Kritik gab es im vergangenen Jahr allerdings auch: Familien mit minderjährigen Kindern mussten draußen bleiben. Dass der Eintritt erst ab 18 Jahren erlaubt ist, hatte der Veranstalter in seiner ersten Ankündigung nicht erwähnt. In diesem Jahr heißt es daher ausdrücklich: Am 8. März dürfen nur Volljährige abends in den Aquapark.

Tickets sind ab sofort online auf shop.aquapark-oberhausen.com verfügbar. Der Eintritt kostet im Vorverkauf zehn Euro. Kurzentschlossene haben an der Abendkasse ab 21 Uhr die Möglichkeit, ein Ticket zu bekommen.

Mehr zum Thema