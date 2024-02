Oberhausen. Jörg Mazur lockt mit tierischer Schau in die Kult-Kneipe Bolleke. Warum er dafür auf den Azoren recherchierte und ein persönliches Anliegen hat.

Hier reißen Punk-Bands normalerweise die Hütte ab. Oder Bierfreunde rätseln angeregt beim Kneipenquiz. Und doch hängen in dem schmalen Raum 21 Meeresbewohner ganz unbeeindruckt ab - als auffällige Kunstdrucke. In der Kult- und Kulturkneipe Bolleke haben sich Gäste an diesen ungewöhnlichen Anblick längst gewöhnt. Schließlich hat der Oberhausener Künstler Jörg Mazur seinen illustrierten Schnabelwalen an diesem lebendigen Ort eine neue Heimat gegeben. Fein gerahmt und mit kurzen Erklärtexten versehen. In keinem sterilen Museum, sondern mitten im Leben.