Unglück 18-Jähriger stirbt nach Unfall auf der Kirmes in Oberhausen

Oberhausen. Der 18-jährige Sohn eines Schaustellers der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen ist bei einem Unfall am Sonntag ums Leben gekommen.

Schock und Trauer bei Schaustellern und Besuchern der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen: Ein tödlicher Unfall überschattet den bislang so fröhlich abgelaufenen Rummel. Am Sonntagabend verunglückte ein Mitarbeiter des Fahrgeschäftes Break Dance. Der junge Mann war gerade einmal 18 Jahre alt.

Stadt und Feuerwehr richteten umgehend einen Krisenstab ein. Dessen Leiter, Oberhausens Ordnungsdezernent Michael Jehn, bestätigte noch am Abend auf Nachfrage den Unfall. Gegen 19.20 Uhr habe ihn die Nachricht über den tragischen Unfall erreicht. Die sofort herbeigeeilten Rettungskräfte haben demnach noch versucht, den zunächst schwerst verletzten Mann zu retten. Doch die Reanimationsversuche hatten keinen Erfolg.

18-Jähriger bei Sturz zunächst schwer verletzt

Nach bisherigen Erkenntnissen der Oberhausener Polizei könnte sich der Unfall so abgespielt haben: Das Fahrgeschäft Break Dance war kurz vor dem Beginn einer neuen Runde. Der Mitarbeiter, Sohn einer Schaustellerfamilie, sammelte noch die Fahrt-Chips der Fahrgäste ein, als sich das Karussell in Bewegung setzte. Offenbar wollte der Mitarbeiter die zunächst langsame Phase nutzen, um schnell die letzten Chips einzusammeln. Doch er hat wohl unterschätzt, wie schnell das Gerät die Fahrgeschwindigkeit erhöht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang haben aber gerade erst begonnen.

Einsatzkräfte sorgten für einen provisorischen Sichtschutz und nutzten dafür auch die Sonnenschirme eines benachbarten Biergartens. Foto: Dirk Hein

Der Mitarbeiter drehte sich auf der Plattform des Break Dance mit und schaffte den Abstieg nicht mehr rechtzeitig. Er wurde vom Drehteller geschleudert. Bei dem Sturz verletzte er sich so stark, dass er noch am Unfallort verstarb.

Notfall-Seelsorger kümmerten sich um die Fahrgäste

Notfall-Seelsorger kümmerten sich nach dem Unfall um die traumatisierten Fahrgäste und das Team des Fahrgeschäftes – darunter auch die Angehörigen des 18-Jährigen. Rund 20 Personen nahmen nach Auskunft der Stadt Oberhausen das Seelsorge-Angebot an.

Der Krisenstab, bestehend aus Vertretern der Stadt Oberhausen, der Feuerwehr, der Polizei und den Schaustellern, entschied gegen 20 Uhr, die Kirmes am Sonntag früher zu beenden. Um 22 Uhr sollen demnach alle Fahrgeschäfte, Biergärten und Losbuden schließen. Jehn schätzt, dass sich am Abend noch rund 35.000 Besucherinnen und Besucher auf der Kirmes befanden.

„Unsere Gedanken sind bei der Familie des jungen Mannes, für den ein fröhlicher Kirmestag ein so unfassbar tragisches Ende genommen hat“, sagt der Dezernent. „Ihnen gilt unser tief empfundenes Mitgefühl. Mit dem Ziel einer geordneten Abreise unserer Besucherinnen und Besucher beenden wir die Kirmes heute mit der geordneten Räumung des Geländes.“

Das Fahrgeschäft Break Dance befindet sich in Höhe des des Eichelkamp-Bunkers in Sterkrade. Sofort nach dem Unglück richteten Rettungskräfte einen provisorischen Sichtschutz ein. Baustellen-Barken und Sonnenschirme eines benachbarten Biergartens versperrten Schaulustigen die Sicht auf den Unglücksort. Zudem leiteten die Einsatzkräfte auch die Besucherströme um den Standort des Break Dance durch den Biergarten um. Die benachbarte Losbude wurde umgehend geschlossen, um den Unglücksort, der in einer Kurve liegt, komplett abzuriegeln.

Musik verstummte, Kirmes endete früher

Unruhe kam bei den übrigen Besuchern der Kirmes nach bisherigem Stand nicht auf. Sichtschutz und Absperr-Gitter sorgten zwar für Verwirrung, aber Informationen über den tragischen Unfall machten zunächst keine große Runde, es bildeten sich auch keine Menschentrauben vor dem Unfallort. Gegen 21 Uhr verstummte allerdings die Musik rund um den Ort des Geschehens.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und untersucht nun den genauen Unfallhergang. Ob und wie weit der Unfall Auswirkungen auf den Abschlusstag der Fronleichnamskirmes am Montag haben wird, ist derzeit noch unklar. Die Stadt berät darüber am Montagmorgen.

