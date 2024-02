Wegen eines Streiks müssen sich Pendler in Herne Alternativen suchen.

ÖPNV Streik: Busse und Bahnen fahren wieder nicht in Herne

Herne Auch in dieser Woche wird in Herne wieder gestreikt. Busse und Bahnen bleiben deswegen erneut im Depot. HCR und Bogestra sind betroffen.

Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag, 15. Februar, zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Die Busse der HCR bleiben daher an dem Tag ganztägig im Depot, teilt die HCR mit. Deshalb könne das Nahverkehrsunternehmen keine Fahrgäste befördern. Ab Betriebsbeginn am Freitag, 16. Februar, fahren laut HCR die Busse wieder wie gewohnt. Echtzeit-Infos gibt es in der HCR-App und unter www.hcr-herne.de.

Auch die Bahnen der Bogestra werden am Donnerstag nicht fahren. Die Kundencenter bleiben ebenfalls geschlossen, teilt die Bogestra mit. Informationen erhalten Kundinnen und Kunden an dem Tag unter der Servicenummer 0800 6 50 40 30.

