„Katastrophal“: Herne informiert über EU-Flüchtlingslager

Herne. Wie katastrophal sind die Bedingungen in den EU-Flüchtlingslagern? Darüber gibt es eine Diskussion und eine Ausstellung in Herne.

An den Außengrenzen der EU kommt es wegen katastrophaler Bedingungen in den Flüchtlingslagern immer wieder zur Verletzung elementarer Menschenrechte, kritisieren das Eine Welt Zentrum und die VHS in Herne. Gemeinsam laden beide für Montag, 6. Februar, zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung zu diesem Thema ein. Die Veranstaltung sei zugleich Auftakt für eine Ausstellung, heißt es in einer Mitteilung.

Dirk Planert (54) berichte bei dem Treffen über die dramatische Situation von Geflüchteten auf der Balkanroute. Planert sei seit über 30 Jahren als Radio- und TV-Journalist weltweit unterwegs. Darüber hinaus habe er sich in den 1990er-Jahren als humanitärer Helfer während des Jugoslawienkrieges engagiert, 2012 sei er nach Bosnien zurückgekehrt und habe zwei Jahre an humanitären Projekten in Srebrenica gearbeitet. Dann folgten Reportage-Reisen nach Afghanistan, Irak, Gaza, Westbank, Mali und Bosnien, heißt es weiter. Zufällig sei Planert 2019 dann dabei gewesen, als mehrere hundert Flüchtlinge von den Behörden in der Region Bihać auf eine Müllhalde deportiert worden seien.

Er stellte die Ausstellung vor: Markus Heißler vom Eine Welt Zentrum in Herne. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Als weitere Expertin sei Birgit Naujoks am Montag dabei. Sie ist Geschäftsführerin des Flüchtlingsrats NRW und gibt einen Überblick über die europäische Flüchtlingspolitik und die Folgen für Geflüchtete, die Schutz in Europa suchten.

Die begleitende Ausstellung „Menschenrechte an den Außengrenzen der Europäischen Union“ des Aachener Netzwerkes für humanitäre Hilfe und interkulturelle Friedensarbeit informiere, wie die Menschenrechte in den Flüchtlingslagern missachtet werden, so Eine Welt Zentrum und VHS weiter.

Die Diskussionsveranstaltung findet statt am Montag, 6. Februar, 18 bis 20 Uhr, im VHS-Saal im Kulturzentrum Herne (Willi-Pohlmann-Platz 1). Der Eintritt ist kostenfrei. Die Ausstellung im selben Gebäude (Foyer) ist bis zum 22. Februar während der VHS-Öffnungszeiten zu besichtigen.

