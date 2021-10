Internationales Fahrrad-Film-Festival findet in Herne statt

Das Internationale Fahrrad-Film-Festival findet in diesem Jahr wieder in den Flottmann-Hallen statt.

Herne. Das 16. Internationale Fahrrad-Film-Festival findet in diesem Jahr wieder in Herne statt. Im Wettbewerb stehen 16 Filme aus neun Ländern.

Nach längerer Pause dreht das International Cycling Film Festival wieder am großen Rad der Fahrradkultur. Am 15. und 16. Oktober zeigt es die besten Fahrradfilme der vergangenen zwei Jahre und verwandelt die Flottmann-Hallen in Herne „in einen Tempel des Fahrrads und der Filmkunst“, heißt es in einer Ankündigung. Im Wettbewerb um die Goldene Kurbel stehen 16 Filme aus neun Ländern.

Unter anderem entführt die Animation „Le dernier jour d’automne“ die Zuschauerinnen und Zuschauer laut Veranstalter in den herbstlichen Wald, wo Maus, Fuchs, Bär und Co. ein großes Fahrradrennen veranstalten. „Die zahlreichen Hindernisse, die sich den Tieren stellen, werden mit solidarischer Hilfe überwunden – der individuelle Sieg hat in dieser Tierwelt keine große Bedeutung. Als eigentlicher Gegner entpuppt sich der Winter und seine schlafauslösende Eisesluft.“

Dass ein Fahrrad nicht nur Lebensfreude bereite, sondern darüber hinaus sogar spirituelle Kräfte freisetzen könne, zeige die Berliner Filmemacherin Dagie Brundert in ihrem Film „Die Selbstheilung meines Fahrrades“. Sie bringe außerdem Filme mit, die auf Zelluloid gedreht und anschließend in Bier und Waschsoda entwickelt worden seien – „die Zuschauenden dürfen auf das Ergebnis gespannt sein“.

Festival in Herne beginnt traditionell am Freitag

Traditionell beginnt das Filmfestival-Wochenende am Freitag mit dem Rough Conditions Adventure Film Festival: Es gehe um die Fahrradreise und das Abenteuer (nicht nur) auf dem Rad, im Film und natürlich mit dem „extrem kurzweiligen“ Vortag von Erwin Zantinga aus den Niederlanden, heißt es in der Mitteilung.

Das International Cycling Film Festival wurde 2006 gegründet und zeigt Filme, die das Fahrrad zum Thema haben. Es findet jährlich an sieben festen Spielstätten in Deutschland, Polen, Kosovo und den Niederlanden statt und gibt zusätzlich zahlreiche Gastspiele in Europa. Es wird organisiert vom Europäischen Büro für Filmkunst und Fahrradkultur e.V. gemeinsam mit dem Bochumer „Team Hollandse Frietjes – non-professional cycling“ und dem Herner Roomservice – Forum für Jugendkultur.

Freitag, 15. Oktober, 20 Uhr, 6th Rough Conditions Adventure Film Festival; Samstag, 16. Oktober, 20 Uhr, 16. Internationales Festival des Fahrrad-Films (ab 15.30 Uhr Fahrradfahrt von Bochum nach Herne, um ca. 17 Uhr wird im Rahmenprogramm die Dokumentation „Ohne Kerosin Nach Berlin“ gezeigt) Veranstaltungsort: Flottmann-Hallen, Straße des Bohrhammers 5, Herne. Der Eintritt beträgt fünf Euro an der Abendkasse. Alle Informationen unter: www.cyclingfilms.de.

