Herner Trinkwasserbrunnen sprudeln wieder nach Winterpause

Die Trinkwasserspender in Herne und Wanne sind wieder in Betrieb.

Herne. Die Winterpause ist beendet die Trinkwasserbrunnen im Herner Stadtgebiet sind wieder einsatzbereit. Auf Knopfdruck sprudeln die Durststiller.

Die Winterpause ist beendet, die vier Trinkwasserbrunnen im Herner Stadtgebiet sind wieder einsatzbereit. Das teilt die Wasserversorgung Herne mit. Auf Knopfdruck sprudeln die Durststiller wieder.

Zur Erinnerung: Die Trinkwasserbrunnen waren im vergangenen September in Betrieb gegangen - mit erheblicher Verspätung. Eigentlich sollten die kostenlosen Durstlöscher längst fließen, doch die Corona-Pandemie machte einen Strich durch die Rechnung. Es könne nicht sicher ausgeschlossen werden, dass von den Geräten ein erhöhtes Risiko einer Ansteckung mit dem Corona-Virus ausgehen könne, so lautete damals die Begründung der Stadt. Inzwischen sind die Bedenken ausgeräumt.

Die Anschaffung der Wasserspender geht auf eine Initiative der Linkspartei von 2019 zurück. In Zeiten des Klimawandels sei die Gefahr einer Dehydrierung besonders bei hohen Temperaturen sehr groß, wenn dem Körper nicht genügend Wasser zugeführt werde, begründete Linke-Ratsfrau Klaudia Scholz seinerzeit ihren Antrag. Trinkwasser-Spender im öffentlichen Raum könnten Abhilfe verschaffen – so wie bereits in vielen anderen Kommunen auch. Die Brunnen sollten in der Stadt gut zugänglich sein und den Bürgerinnen und Bürgern eine gute Wasserqualität gewährleisten, so die Forderung.

Hier befinden sich die Brunnen: Bahnhofstraße 10 (Höhe City-Center) und Bahnhofstraße 62 (Höhe Robert-Brauner-Platz) in Herne-Mitte sowie Hauptstraße 234 (Höhe Christuskirche) und Hauptstraße 263 (Höhe Stadtwerke-Laden).

