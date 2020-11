Herner Muslime verurteilen islamistische Terroranschläge

Herne. Sie schämten sich für islamistische Terroranschläge, so Herner Muslime nach dem Anschlag von Nizza. Welche Worte sie an die Täter richten.

„Wir schämen uns für eure Taten.“ Die Islamische Gemeinde Röhlinghausen hat in einer Stellungnahme den aktuellen Terroranschlag in Nizza und die weiteren islamistischen Terroranschläge der jüngeren Vergangenheit in Dresden und Paris verurteilt.

Ein islamistischer Terrorist hatte am Donnerstag in der südfranzösischen Stadt in einer Kirche drei Menschen getötet und sechs weitere verletzt. „Unsere Gedanken sind bei den Ermordeten und ihren Angehörigen. Die Terroristen vernichten alles, worauf wir einmal stolz waren“, heißt es in der Erklärung der Gemeinde. Und zwar: die Unantastbarkeit der Gotteshäuser, die Unversehrtheit des Lebens und der Respekt gegenüber Andersdenkenden.

„… dann hört auf hier zu leben“

An die Adresse der islamistischen Attentäter richtet die Röhlinghauser Gemeinde diese Worte: „Wenn dich dein Islamverständnis zum kaltblütigen Terroristen macht, wenn dein Gottesverständnis erlaubt, in eine Kirche zu gehen und Gott anbetende Menschen zu töten, dann glauben wir nicht an denselben Gott und gehören nicht zur selben Religion.“

Und weiter: „Wenn wir selbst nicht glauben, dass wir Teil der europäischen Gesellschaft sind, wenn wir selbst nicht von Religionsfreiheit überzeugt sind und respektieren, dass Menschen auch nicht religiös sein können, wenn wir die Bürgermeister von marokkanischen oder türkischen Dörfern kennen, aber nicht wer unser Bundespräsident ist, wenn deine Informationsquelle Medien sind, die aufhetzen wollen, wenn du in deinem Gebet für das Herkunftsland deiner Eltern betest, aber für das Land, Deutschland, in dem du lebst, nichts übrig hast, dann hör auf, hier zu leben.“

Die Terroristen könnten nicht erwarten, akzeptiert zu werden. Dieser Ideologie - ob man sie islamistisch, extremistisch oder wie auch immer nenne - müsse entschieden entgegengetreten werden. „Nicht nur von Seiten des Staates, sondern und vor allem von Muslimen. Ohne Wenn und Aber. Ohne Schuldzuweisungen. Ohne Verschwörungstheorien“, so die Islamische Gemeinde Röhlinghausen.