Herne: Tanzflashmob gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

In Herne findet ein Tanzflashmob gegen Gewalt an Frauen und Mädchen statt. Wie bei der Aktion vor drei Jahren wird Uta Bücking (Mitte) wieder vortanzen.

Herne. Ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen: Was in Herne anlässlich der weltweiten Aktion „One Billion Rising“ alles geplant ist.

Ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen: Das Herner Frauenhaus und der Verein Schattenlicht beteiligen sich am Dienstag, 14. Februar, ab 15 Uhr auf dem Robert-Brauner-Platz in Herne-Mitte mit einem Tanzflashmob an der weltweiten Aktion „One Billion Rising“.

Durchschnittlich alle 72 Stunden werde in Deutschland eine Frau von ihrem (Ex)-Partner ermordet, berichten die Veranstalterinnen. In Herne habe es allein 2021 insgesamt 317 Fälle von angezeigter häuslicher Gewalt gegeben. Das seien aber nur die offiziellen Zahlen, „die Dunkelziffer ist erheblich höher“.

Die Botschaft: „Du bist nicht allein“

Am Dienstag sollen Frauen und Mädchen auf dem Robert-Brauner-Platz zur deutschen Version des offiziellen „One Billion Rising“-Songs „Break The Chain“ (deutsch: Sprenge die Ketten) tanzen. Uta Bücking habe dazu eine einfache und mittanzbare Choreographie entwickelt: „Wer möchte, darf sich gerne orange, pink oder rot anziehen oder Accessoires in den Farben mitbringen.“

Auf dem Programm steht ab 15 Uhr außerdem eine Trommelperformance unter der Leitung von Gürcan Ucan und ein Auftritt von Frederik Schruba unter anderem mit Schülerinnen und Schülern der Hans-Tilkowski-Schule. DJ Said Omar legt auf, Bürgermeisterin Andrea Oehler hält ein Grußwort.

„Wir erleben täglich in unserer Arbeit, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen in allen Altersgruppen und sozialen Schichten vorkommt und das Leben der betroffenen Frauen und ihrer Kinder erschüttert und prägt. Gewalt gegen Mütter ist auch immer Gewalt gegen Kinder“, so Svenja Kröger vom Frauenhaus. Annelie Gogolla vom Verein Schattenlicht, der in Herne Frauen und Mädchen (vor allem) mit Gewalterfahrungen berät, macht deutlich: „Wir möchten zusammen mit vielen tausend Menschen auf der ganzen Welt tanzen und so das Zeichen setzen: stoppt Gewalt. Betroffene Frauen und Mädchen hier in Herne und überall sollen ermutigt werden und sehen: Du bist nicht allein!“

