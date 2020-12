Kirche Herne: Orgelmusikvesper zum 3. Advent in St. Marien Baukau

Herne. Zu einer Orgelmusikvesper lädt die St. Marien Gemeinde in Herne am dritten Advent ein. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Zu einer Orgelmusikvesper zum 3. Advent lädt die St. Marien Gemeinde in der Bismarckstr. 72 in Herne am Sonntag, 13. Dezember 2020, um 17 Uhr herzlich ein. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei – um eine Spende wird gebeten.

Der renommierte Konzertorganist Torsten Laux, Lehrstuhlinhaber für künstlerisches Orgelspiel und Improvisation an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf, und die Herner Organistin und Kirchenmusikerin Yvonne Kortmann, spielen dieses Mal u.a. Werke von Buxtehude, Bach, Reger, Distler, Vierne sowie Improvisationen über bekannte Adventslieder.

Torsten Laux ist Preisträger einiger renommierter internationaler Orgelwettbewerbe und hat zahlreiche Aufnahmen für CD, Rundfunk und Fernsehen eingespielt.

