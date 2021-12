Herne: Informationsveranstaltung zur Klage gegen die Deponie

Herne. Anwohner klagen nun gegen die Erweiterung der Zentraldeponie Emscherbruch. Warum ihr Rechtsanwalt zu einer Informationsveranstaltung einlädt.

Die Rechtsanwaltskanzlei Daniel Kuhlmann lädt in Abstimmung mit der „Bürgerinitiative Uns stinkt’s“ für Donnerstag, 9. Dezember, zu einer Informationsveranstaltung zur Klage gegen die Erweiterung der Zentraldeponie Emscherbruch ein. Beginn ist um 18 Uhr in der Aula der Gelsenkirchener Gesamtschule Erle an der Mühlbachstraße 3.

Anwalt will auch zivilrechtliche Ansprüche geltend machen

Aufgrund der „hohen Nachfrage“ habe man sich zur Durchführung einer solchen Veranstaltung entschieden, berichtet die Dattelner Kanzlei. Es werde um Fragen gehen wie: „Wie läuft das Klageverfahren gegen den Erweiterungsbeschluss der Bezirksregierung Münster? Kann ich mich der Klage anschließen? Habe ich eine Möglichkeit gegen den Werteverlust meiner Immobilie vorzugehen? Wie sieht es mit Gesundheitsbeeinträchtigungen aus?“

Hintergrund: Die Kanzlei der „bekannten Schlüsselfigur Daniel Kuhlmann“ (Selbstbeschreibung auf der Homepage) hat für einige Anwohner Klage gegen die Erweiterung der Deponie an der Stadtgrenze Herne/Gelsenkirchen beim Oberverwaltungsgericht eingereicht. Parallel dazu kündigt Kuhlmann an, zivilrechtliche Ansprüche für betroffene Bürger gegen die Deponie-Betreiberin AGR geltend machen zu wollen. loc

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel