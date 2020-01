Herne. Am Dienstag sind wieder „besorgte Bürger“ in Herne unterwegs. Sie starten diesmal aber später. Das „Bündnis Herne“ ruft zu Gegen-Demos auf.

Herne: „Besorgte Bürger“ starten ihren „Spaziergang“ später

Nach einer „Pause“ in den Weihnachtsferien wollen die „besorgten Bürger“ an diesem Dienstag, 7. Januar, wieder durch Herne-Mitte laufen. Das „Bündnis Herne“ hat sich darauf vorbereitet und ruft einmal mehr zu Gegen-Demonstrationen auf.

Seit nunmehr einem halben Jahr veranstalten die selbsternannten „besorgten Bürger“, zu denen auch Mitglieder der Rechtsextremen-, Hooligan- und Rocker-Szene zählen, wöchentlich so genannte „Spaziergänge“ in Herne-Mitte; sie lehnen unter dem Motto „Stark für Herne“ unter anderem die Zuwanderung von Flüchtlingen nach Deutschland ab. Dem hat sich ein überparteiliches „Bündnis Herne“ entgegengestellt, das seinerseits wöchentlich zu Gegen-Demonstrationen in die Herner Innenstadt einlädt, um ein Zeichen gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Ausgrenzung zu setzen.

An den beiden Dienstagen in den Weihnachtsferien, an Heiligabend und zu Silvester, wollten die „besorgten Bürger“ nicht durch Herne-Mitte laufen. Nun haben sie ihre „Spaziergänge“ wieder angemeldet – so auch für Dienstag, 7. Januar. Besonderheit: Start sei diesmal nicht wie bislang um 18, sondern erst um 19 Uhr, so ein Polizei-Sprecher zur WAZ. Die Polizei rechnet mit 500 Menschen, die an den Kundgebungen teilnehmen. Deswegen seien von 17.30 bis 20.30 Uhr Beeinträchtigungen sowohl des Verkehrs auf der Bahnhofstraße, auf dem Westring und den angrenzenden Straßen möglich.

Kein großes Programm auf dem Robert-Brauner-Platz

Das „Bündnis Herne“ ruft zu einer Kundgebung auf dem Robert-Brauner-Platz auf. Foto: OH / WAZ

„Auf die Spazier-Spielchen der Rechten haben wir uns eingerichtet“, sagt ein Sprecher des „Bündnis Herne“, dem Parteien, Gewerkschaften und Kirchen, aber auch Bürger angehören. Ab 18 Uhr veranstaltet das Bündnis auf den Robert-Brauner-Platz eine Kundgebung gegen Rechts. Ein großes Programm sei diesmal nicht geplant. Nach dem Marsch der „besorgten Bürger“ soll es auch wieder eine Demo durch die Innenstadt geben, so der Sprecher. Das Bündnis, sagt er zur WAZ, gehe mit „Schwung“ ins neue Jahr und stehe bei Bedarf bereit, wöchentlich in Herne-Mitte Flagge zu zeigen. Aber auch wenn die Rechten ihre Märsche einstellen sollten, wolle das Bündnis aktiv bleiben: Das Thema Rechtspopulismus und -extremismus werde aktuell bleiben.

Bereits für 17.30 Uhr laden auch diesmal die evangelische und katholische Kirche zu einem Open-Air-Friedensgottesdienst vor der Kreuzkirche (Europaplatz) ein. Pfarrer Kornelius Heering will das Friedensgebet zusammen mit Gemeindereferentin Ute Strobel gestalten. „Inhaltlich werden wir Bezug nehmen zu den Sternsingern, die uns Christi Segen und seinen Frieden im neuen Jahr versprechen“, sagt Heering zur WAZ. Passend dazu wollten sie als Nachklang zur Weihnachtszeit das Friedenslicht aus Bethlehem austeilen.