Eine große Feier war geplant – mit Reden, Gästen und Musik. Aber wie in so vielen Fällen machte die Pandemie den Schülern der Mont-Cenis-Gesamtschule einen Strich durch die Rechnung – und das gleich doppelt.

Denn auch die kleine Feierstunde in der Schule läuft nicht ganz so wie geplant. Nichtsdestotrotz freuen sich Schüler und Lehrer darüber, mit ihrem Projekt „#jüdisch kochen - #jüdisch essen“ den dritten Platz beim „ Dr. Otto Ruer-Preis “ des Freundeskreises der Synagoge Bochum-Herne-Hattingen belegt zu haben.

„Der Freundeskreis war letztes Jahr in Herne und hat den Wettbewerb vorgestellt“, erklärt Lehrerin Céline Spieker. „Inspiriert vom Vortrag habe ich meinen Kolleginnen Elisabeth Lieder und Sandra Marquardt vorgeschlagen, mit unseren Schülern teilzunehmen.“ Gesagt, getan. 23 Schüler der Profile Catering und Musik des 10. Jahrgangs setzten sich für den Wettbewerb mit dem jüdischen Leben auseinander. Im Fokus standen dabei die „Kashrut“ – die jüdischen Speisegesetze. Dabei hat die Schüler vor allem die Aufteilung in der Küche in koschere und nicht-koschere Speisen beeindruckt.

Herner Schüler organisieren Menü mit musikalischer Begleitung

Anfang des Jahres besuchten sie die Synagoge und das Restaurant Matzen, um sich vor Ort über die Zubereitung jüdischer Speisen zu informieren. Daraus erarbeiteten sie ein Vier-Gänge-Menü, produzierten kleine Koch-Videoclips und hielten noch mehr Rezepte in einem Kochbuch fest. Zeitgleich setzte sich das Profil Musik mit jüdischer Musik auseinander und probte das Friedenslied „Oseh Shalom Bimromav“ und „Bei mir bist du schön“ aus einem jiddischen Musical ein. „Das war schon anstrengend, es richtig hinzubekommen“, verrät Muhammed aus dem Profil Musik. Schulkameradin Alina fügt hinzu: „Wir waren erstaunt, wie viel Neues wir über jüdische Musik gelernt haben.“

Oberbürgermeister übernahmen Schirmherrschaft Der Dr. Otto Ruer-Preis wird alle zwei Jahre vom Freundeskreis der Synagoge Bochum-Herne-Hattingen ausgelobt. Die Schirmherrschaft übernahmen erstmals die Oberbürgermeister der drei Städte. Ziel des Preises ist, das jüdische Leben zu fördern und die Erinnerung an Persönlichkeiten, die im Gemeindegebiet lebten, wachzuhalten.

So organisierten die Schüler für den Freundeskreis der Synagoge und ihre Lehrerinnen ein Menü mit musikalischer Begleitung. Die beiden Musikstücke wollten sie eigentlich auch bei der Feierstunde in der Schule spielen. Doch just morgens mussten einige Schüler des Profils Musik ins Distanzlernen wechseln. Auch der Film, den sie als Beitrag einreichten, will nicht so recht über die Leinwand laufen. „Es ist irgendwie nicht unser Tag“, sagt Schülerin Cindy, die durchs Programm führt, etwas lapidar.

OB Dudda: „Wir müssen uns gezielt gegen Antisemitismus einsetzen“

Oberbürgermeister Frank Dudda findet viele lobende Worte für die Schüler: „Mich hat beeindruckt, wie ihr euch dem Thema gemeinschaftlich gewidmet habt, ohne auf die Religion zu schauen“, sagt er. Die Schüler hätten die Menschlichkeit in den Fokus gerückt. „Darauf könnt ihr stolz sein. Denn genau das brauchen wir aktuell. Wir müssen uns gezielt gegen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit einsetzen.“

Volker Brüggemann, Vorsitzender des Freundeskreis, pflichtet dem bei. „Es ist sehr wichtig, ein Verständnis für jüdisches Leben zu entwickeln.“ Als Anerkennung für ihre Arbeit erhalten alle teilnehmenden Schüler eine Urkunde. Was sie mit dem Preisgeld von 300 Euro machen wollen, stehe noch nicht fest.

