Bündnis Herne reagiert auf rassistische Schmierereien

2019 (im Bild eine Kundgebung am 22. Oktober) und 2020 zeigte das Bündnis Herne auf dem Robert-Brauner-Platz Flagge gegen Rechts und selbst ernannte „besorgte Bürger“. Nun will die Initiative erneut ein Zeichen setzen.

Herne. Nach Farbattacken auf ein Restaurant sowie rassistischen Parolen will das Bündnis Herne ein Zeichen setzen. Auf welche Weise das geschehen soll.

Das Bündnis Herne will nach den jüngsten rassistischen Schmiererein in Baukau ein Zeichen setzen: Für Samstag, 15. Juli, kündigt die überparteiliche Initiative für 11 Uhr eine Kundgebung auf den Robert-Brauner-Platz in Herne-Mitte an.

Wie die WAZ berichtete, ist das Restaurant Bissmarck92 in der Nacht auf den 4. Juli mit dem Schriftzug „Verkauf Schwein! Ihr Zecken!“ beschmiert worden. Außerdem wurden zwei Lieferwagen mit roter Farbe beschmiert. Und: An einem Fenster fand sich ein Aufkleber der rechtsextremistischen NPD.

„Der Besitzer des Restaurants wurde offenbar als muslimisch-migrantisch angesehen, weil sich auf seiner Speisekarte keine Gerichte mit Schweinefleisch finden“, erklärt das Bündnis Herne. Aus umliegenden Städten sei von ähnlichen Vorfällen im selben Zeitraum berichtet worden.

Sie wollten mit der Kundgebung am Samstag auf diese „zum Teil offenen und zum Teil auch etwas versteckten Versuche der rechtsradikalen Raumnahme“ aufmerksam machen“ und sich mit den Betroffenen solidarisch erklären, betont das Bündnis.

