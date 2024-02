Herne. In Herne hat die zweite Anti-AfD-Demo stattgefunden. Hunderte Menschen kamen zum Rathaus. Die Parteien unterschrieben das Herner Versprechen.

Zum zweiten Mal kamen am Dienstagabend Hunderte Menschen in Herne zusammen und stellten sich geschlossen gegen Rechts und gegen die AfD. Im Mittelpunkt der Kundgebung, die vom Bündnis Herne organisiert wurde, stand dieses Mal die Unterzeichnung des „Herner Versprechens“. Vertreterinnen und Vertreter aller demokratischer Parteien in Herne versammelten sich nach der Ratssitzung auf der Bühne und unterzeichneten das Versprechen, in Zukunft niemals mit der AfD zu kooperieren und zusammenzuarbeiten.