Herne. Ende 2023 erschütterten Turbulenzen die Chefetage der EvK-Gruppe, der neue Geschäftsführer musste wieder gehen. Nun gibt es einen Nachfolger.

Die vergangenen Monate waren turbulent in der Krankenhausgemeinschaft Herne/Castrop-Rauxel. So befand sich die Fusion zum Evangelischen Verbund Augusta Ruhr (EVAR) auf der Zielgerade - und mitten in diesen komplizierten Prozess platzte die Nachricht, dass der neue EvK-Geschäftsführer Matthias Adler schon wieder auf dem Abflug war. Inzwischen gibt es einen Nachfolger.