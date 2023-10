Immer mehr Kriege und Krisen zwingen Menschen zur Flucht, hier Zehntausende aus Bergkarabach. Der Herner Integrationsrat richtet deshalb einen Appell an die Menschen in Herne.

Integrationsrat Appell an Menschen in Herne: „Schützen Sie die Demokratie“

Herne. Überall Krisen und Kriege, Not und Elend: Der Integrationsrat zeigt sich tief bestürzt. Er richtet einen Appell an die Herner. Was er fordert.

Der Vorstand des Integrationsrates in Herne zeigt sich „tief bestürzt“ über die aktuelle Krisenlage und die Gewalteskalationen in der ganzen Welt. „Wir alle empfinden tiefstes Mitgefühl mit allen Beteiligten, besonders mit den Zivilisten und den Kindern“, heißt es in einer Mitteilung. Und: „Mit Sorge verfolgen wir die kontroversen Diskussionen innerhalb unserer Gesellschaft zu den Themen der politischen Weltlage.“ Gespräche seien gut, Schuldzuweisungen oder Vorurteile schadeten dagegen unserer Gesellschaft.

„Wie können wir helfen?“, fragt der Vorstand. Die aktuelle Situation sei herausfordernd und betreffe alle Bevölkerungsschichten gleichermaßen, so der dreiköpfige Vorstand Ibrahim Baltaci, Yussuf Benali und Gül-Nihal Cem angesichts der weltweiten Konflikte und Krisen. Gemeint seien unter anderem Ukraine- und Nahost-Krieg, aber auch die Folgen wie Hunger und Elend, Flüchtlings- und Energiekrisen, nicht zuletzt aber auch das Abschneiden der AfD, so Baltaci gegenüber der WAZ.

Der Vorstand des Herner Integrationsrats mit dem Vorsitzenden Ibrahim Baltaci (Mitte), Yussuf Benali und Gül-Nihal Cem. Foto: Integrationsrat

„Wir sind alle verantwortlich dafür, dass ein friedliches Zusammenleben gelingt. Vor Ort arbeiten wir als Herner Integrationsrat konkret daran, Einigkeit herzustellen und Gegensätze zu überwinden“, heißt es in der Mitteilung weiter. Und: „Das bedeutet, dass wir alle Ethnien mitnehmen. Herne und das Ruhrgebiet werden von zahlreichen Menschen mit Migrationsgeschichte bewohnt, Alteingesessenen und neu Zugewanderten. Hier überlappen sich Religion und Kulturen in vielfältiger Weise.“

Ethnien seien noch vielfältiger als die Nationalitäten: „Jede hat ihre Besonderheiten, und wir können alle voneinander lernen.“ Seit Jahrzehnten lebten Menschen unterschiedlicher Ethnien in Herne zusammen, und alle profitierten durch diese Vielfalt. „Wir alle, jeder Einzelne, müssen die Demokratie und die Gleichberechtigung schützen“, so appelliert der Integrationsrat. Dazu gehörten Respekt und die Loyalität gegenüber der Gesellschaft. „Bitte helfen Sie mit, den gesellschaftlichen Zusammenhalt, mit Toleranz und Verständnis zu stärken“, heißt es abschließend.

