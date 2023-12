Heiligenhauser Stauteich: Infoveranstaltung zur Zukunft

Heiligenhaus. Was passiert mit dem Abtskücher Stauteich in Heiligenhaus durch den Rückbau der Kläranlage? Die Stadt informiert auch über den Rinderbach.

Was passiert mit dem Abtskücher Stauteich durch den Rückbau der Kläranlage? Das Thema bewegt viele Menschen in Heiligenhaus und Velbert. Die Stadt lädt nun gemeinsam mit dem BRW (Bergisch-Rheinischem Wasserverband) und dem Ruhrverband zu einer weiteren öffentlichen Informationsveranstaltung ein.

Weitere Infoveranstaltung der Stadt Heiligenhaus

Es waren noch einige Fragen offen nach der ersten Informationsveranstaltung im Sommer: Einige befürchten starke Auswirkungen auf den Stauteich und die dortige Flora und Fauna, doch auch die Auswirkungen auf das Rinderbachtal seien zu wenig berücksichtigt worden, wurde da Kritik laut.

Die Verwaltung hat, berichtet der Technische Beigeordnete Andreas Sauerwein, einige der im Rahmen der Infoveranstaltung gestellten Fragen an den Ruhrverband weitergeleitet. Zur Beantwortung dieser Fragen sowie Vorstellung der Rückbaumaßnahme lädt die Stadtverwaltung alle interessierten BürgerInnen zu einer Informationsveranstaltung ein. Diese findet am Donnerstag, 14. Dezember, um 18 Uhr in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums statt.

