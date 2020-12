Weihnachtsmarkt in der Sunshine4Kids-Oase in Sprockhövel

Sprockhövel. Familien in Sprockhövel sind eingeladen, eine unbeschwerte Zeit auf dem Weihnachtsmarkt in der Oase von Sunshine4Kids zu verbringen.

Die Corona-Pandemie verleitet viele Menschen, seit Monaten nur noch über Einschränkungen und verpasste Chancen zu klagen. Aber es gibt auch solche, die Corona als Herausforderung begreifen wollen und den Spielraum im Leben mit pfiffigen Ideen wieder erweitern. Gaby Schäfer vom Verein Sunshine4kids ist so eine Frau, die Familien eine schöne Adventszeit organisieren möchte.

Grüne Natur und viele Tiere

Schon im Sommer hatten sich Familien nicht nur aus Sprockhövel über das kostenfreie Angebot des Vereins freuen dürfen, in der vereinseigenen Oase am Fritz-Lehmhaus-Weg einige unbeschwerte Stunden inmitten einer kleinen Naturidylle verbringen zu dürfen mit grüner Natur und einigen Tieren. Das überaus erfolgreiche Familienprojekt erlebt jetzt wenige Woche vor Weihnachten eine ebenso erfolgreiche Neuauflage.

Viele Familien brauchen ein Angebot

Den WAZ-Newsletter für Sprockhövel abonnieren - So geht s Es gebe Familien, für die das Angebot wirklich wichtig sei. Familien, die beengt wohnen, wo vielleicht ein Mitglied krank sei. „Mittlerweile haben wir 31 Anfragen von Familien, die sich hier eine schöne Zeit machen wollen“, berichtet Gaby Schäfer – und es freut sie sichtlich. Alles ist am Donnerstagnachmittag in der vereinseigenen Oase vorbereitet. Zwei lange Tische sind adventlich geschmückt, überall leuchten stimmungsvoll Kerzen auf dem Boden, Fackeln erleuchten das Gelände, ein Lagerfeuer brennt. Gaby Schäfer wird hier in den nächsten Tagen bis Weihnachten und darüber hinaus bis zum 30. Dezember interessierte Familien nach Voranmeldung begrüßen, alles erläutern und sich dann verabschieden. „Das Gelände ist abschließbar, ist also ein geschützter Raum.“

Nur Kernfamilien können kommen

Bürgermeisterin Sabine Noll (l.) eröffnete am Donnerstag zusammen mit Initiatorin Gaby Schäfer den Weihnachtsmarkt in der Oase. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Unter den derzeitigen Corona-Bestimmungen sollen es Kernfamilien sein, die bei Sunshine4Kids ihre ganz private Weihnachtszeit buchen können. Wer sich bei Sunshine4Kids meldet, muss sich als Familie ausweisen können. Bei dezenter Weihnachtsmusik, Stollen, Kaffee und Tee besteht das Angebot täglich in der Zeit von 10 bis 20 Uhr. Zum Ende der vereinbarten Zeit verlassen die Familien den privaten Weihnachtsmarkt wieder, Kinder haben noch ein Geschenk bekommen, es ist ein Gutschein für einen Haarschnitt bei der Metamorphose. „Es gibt Schutzmaterial hier, aber wir wären froh, wenn sich die Familien ihr eigenes mitbringen würden“, sagt Schäfer. Die Vereinsvorsitzende berichtet, es seien zwei Sprockhöveler Firmen, die das neue weihnachtliche Familienprojekt finanzieren. „Sie möchten aber nicht genannt werden“, sagt sie.



Bürgermeister eröffnete das Familienangebot

Zu Eröffnung der Oasen-Weihnachtsmarktzeit am Donnerstag schaute auch Bürgermeisterin Sabine Noll vorbei. Sie hatte sichtlich großen Respekt vor der Organisationsleistung des Vereins und von Gaby Schäfer. „Ich freue mich, diese Aktion heute unterstützen zu können“, sagte Noll. Es sei ein „besonderes Licht“, das Gaby Schäfer den Menschen in Sprockhövel bringe. Im Laufe des Nachmittag kam dann die erste Kernfamilie: Mutter Katrin und ihre Kinder Antonia und Finn, um nach einer kurzen Einweisung durch Gaby Schäfer ihre ganz persönliche Weihnachtsstunde in der Oase verbringen zu dürfen.

Anmeldung ist zwingend erforderlich

Bis zum 30. Dezember sind noch einige Termine für einen Besuch des Weihnachtsmarktes in der Oase von Sunshine4Kids frei. Zwingende Voraussetzung ist jedoch eine Anmeldung für dieses kostenfreie Angebot.

Die Initiatorin Gaby Schäfer ist dafür erreichbar unter ihrer Telefonnummer 0160/7480539, und sie bittet eine Nachricht auf Whatsapp zu hinterlassen. Per E-Mail ist sie unter info@sunshine4kids.de erreichbar.