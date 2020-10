Sprockhövel trauert um Paul Gerhard Flasdieck

Paul-Gerhard Flasdieck, der ehemalige Bürgermeister von Sprockhövel, ist im am Donnerstag im Alter von 78 Jahren gestorben. Viele Menschen in Sprockhövel erinnern sich gerne an die Zeit, wo Flasdieck in verantwortlichen Positionen etwa als Baudezernent, Stadtdirektor und zuletzt als erster hauptamtlicher Bürgermeister von 1999 bis 2004 die Geschicke der ehemaligen Bergbaustadt mit bestimmte.

Ein Elder Statesman

„Er war für mich das, was man einen Elder Statesman nennt“, sagt Bürgermeister Ulli Winkelmann. Auch wenn er nicht viel Berührung mit Flasdieck gehabt habe, „wenn der irgendwo zur Tür hereinkam, wusste man sofort, der Mann stellt etwas dar.“ Flasdiecks Nachfolger und Vorgänger von Winkelmann war Dr. Klaus Walterscheid. „Er vereinte alles in sich, was man für eine gute Zusammenarbeit benötigt: Verlässlichkeit, Professionalität und eben auch Beharrlichkeit, eine Sache durchzuziehen.“

Paul Gerhard Flasdieck bei einer Feier. Foto: Arne Poll

Flasdieck war durch und durch Verwaltungsfachmann. Geboren 1942 in Köln, begann er 1960 seine Inspektorenlaufbahn bei der Stadt Gummersbach, wechselte 1967 zur Stadt Wuppertal, um ein Jahr später als Leiter des Bauverwaltungsamtes in Haßlinghausen seinen Dienst aufzunehmen. Dann ging es mit der Karriere steil nach oben: 1980 wurde Paul-Gerhard Flasdieck in Sprockhövel zum ersten Beigeordneten gewählt, eine Funktion, die er bis 1989 inne hatte. Im Jahr des Mauerfalls erfolgte die Wahl zum Stadtdirektor, und auch hier wurde er wiedergewählt, bevor er für die Dauer von fünf Jahren 1999 erster hauptamtlicher Bürgermeister seiner Wahlheimat Sprockhövel wurde.

Flasdieck setzte sofort nach seiner Wahl einen Tätigkeitsschwerpunkt auf die Erneuerung der Verwaltung, die er konsequent als Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger sah. So wurden in beiden Stadtbezirken die ersten Bürgerbüros eröffnet. In die Regierungszeit Flasdiecks fällt auch die Gründung der Zentralen Gebäudebewirtschaftung, geführt als „unechter“ Eigenbetrieb. Nach dem ersten Jahr als Bürgermeister legte eine Projektgruppe einen abschließenden Entwurf zur Neuorganisation in der Stadtverwaltung vor.

Kontakt zu Oelsnitz war Leidenschaft

Das Herz des gebürtigen Rheinländers, der nach Auskunft von hierzu befragten Weggefährten nie einen spürbaren Sinn für Karneval zeigte, schlug auch für die Städtefreundschaft mit der Stadt Oelsnitz im Erzgebirge. Während seiner Amtszeit reiste er fünfmal dorthin. „In Ostdeutschland herrscht Wehmut, dass es sein letzter Amtsbesuch ist“, berichtete der Beigeordnete Bernd Woldt nach der Rückkehr 2004. 2015 war er noch mal mit Bürgermeister Winkelmann und dessen Stellvertreter Werner Sauerwein dort, Flasdieck förderte nach Kräften das Engagement des internationalen Freundschaftskreises.

Aufrechter Sozialdemokrat

Der Verstorbene hat aber auch als Sozialdemokrat Spuren in der Stadt hinterlassen und bleibende Eindrücke etwa bei Marion Prinz, der Stadtverbandsvorsitzenden der SPD. „Er ist 1963 in Haßlinghausen in die SPD eingetreten“, erzählt sie. Der Genosse war er eine Respektsperson für sie. „Ich habe es anfangs nicht über mich gebracht ihn – wie bei Sozialdemokraten üblich – zu duzen.“ Dazu musste der deutlich ältere Mann sie erst auffordern. Im politischen wie im Verwaltungsgeschäft war er Beschreibungen zufolge stets geradeaus, kompetent und gut vorbereitet, „aber er konnte bei bestimmten Anlässen auch sehr gesellig sein und Dönekes erzählen“, berichtet Marion Prinz. Zu Veranstaltungen der SPD ist er bis zuletzt noch gerne gekommen, „ins politische Alltagsgeschäft hat er sich jedoch nicht mehr eingemischt“, betont Nachfolger Walterscheid.