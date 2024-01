Hattingen & Sprockhövel sind aktuell Glatteis-Schwerpunkte

Die Polizei warnt vor Glätte auf den Straßen in Hattingen und Sprockhövel.

Hattingen/ Sprockhövel. Nieselregen sorgt für Glatteis auf den Straßen. Im EN-Kreis sind am Morgen vor allem Hattingen und Sprockhövel betroffen. Es gab mehrere Unfälle.

Die Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis warnt am Freitag (12.1.) vor extremer Glätte auf den Straßen. Sprühregen und überfrierende Nässe sorgen auf den Straßen und Gehwegen des Ennepe-Ruhr-Kreises für gefährliche Rutschpatien. Vor allem im Bereich Hattingen und Sprockhövel gebe es derzeit einen Glätte-Hotspot, erklärt Polizeisprecher Christoph Neuhaus.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Die Polizei verzeichnete bereits mehrere Unfälle. 16 habe es im gesamten Kreis zwischen 6 und 9 Uhr gegeben, allein acht davon in Hattingen und Sprockhövel. Bisher sei es aber bei Sachschäden geblieben, teilt Neuhaus mit. An der Stefansbecke/ Schwelmer Straße in Sprockhövel war zum Beispiel gegen 8 Uhr ein Traktor gegen einen Ampelmast gerutscht. Auch hier blieb es bei Sachschaden.

Lesen Sie auch

Während die Polizei in Nachbarstädten wie Bochum sogar von unnötigen Autofahrten abrät und sagt: „Lassen Sie das Auto lieber stehen“, wünscht die Polizei im EN-Kreis: „Passen Sie auf sich auf und fahren Sie vorsichtig“.

Auch auf den Fußwegen ist es stellenweise spiegelglatt - zwar nicht durchgängig, aber in einzelnen Bereichen wird es sehr rutschig. Die Warn-App NINA warnt vor markanter Glätte noch bis 10 Uhr.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Im Tagesverlauf werden Temperaturen zwischen -2 und 2 Grad Celsius erwartet. Der Nebel des Vormittags soll sich später lichten. Für das Wochenende ist in Hattingen ab Samstagnachmittag Regen und Schneeregen bei Temperaturen zwischen 1 und vier Grad angesagt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen