Hattingen: Ruhrtalradweg jetzt an stadtnaher Seite entlang

Freigabe: Der Ruhrtalradweg führt in Hattingen jetzt an der stadtnahen Seite an der Ruhr entlang. Auf dem Bild: Bürgermeister Dirk Glaser, Andreas Berg und Thomas Schittkoski (beide Straßen-NRW) sowie Markus Maas vom städtischen Fachbereich 70 im Einmündungsbereich Am Walzwerk / An der Kost.