Hattingen. Mit dem Kinder-Kommunikationstag in Hattingen möchten eine Autorin, eine Logopädin und eine Physiotherapeutin Spaß an Sprache wecken.

Hattingen: Kinder-Kommunikationstag fördert Spaß an Sprache

Einen Kinder-Kommunikationstag gibt’s in Hattingen-Blankenstein am Samstag, 15. Februar, von 11 bis 14 Uhr. Physiotherapeutin Bettina Zünkeler von der Auszeit-Praxis bietet ihn zusammen mit der Blankensteiner Logopädin Susanne Happich und der Bochumer Autorin Alexandra Huß an.

Bettina Zünkeler erklärt die Idee: „Ich sehe immer mehr nach vorne abgeknickte Halswirbelsäulen, weil die Kinder auf das Handy starren, weil sie beispielsweise Whatsapp-Nachrichten schreiben. Wir wollen zeigen, dass das gesprochene Wort wichtig ist. Denn die Folge von dieser Mediennutzung ist oft Unkonzentriertheit. Die Kinder sprechen schlechter, lesen zu wenig oder schlecht. Ganz abgesehen von den Haltungsschäden.“

Wie viel Spaß Bücher machen können, wird die Bochumer Autorin zeigen, wenn sie aus ihrem Buch „Die Farbendiebin“ liest. Anschließend setzt Logopädin Susanne Happich auf den vollen Körpereinsatz der Kinder beim Betonen und Aussprechen. „Das ist superlustig“, verspricht Bettina Zünkeler.

Sie selbst bringt den Kindern dann bei, wie Füße richtig massiert werden. „Da geht es um „Kommunikation über Berührung. Anschließend können die Kinder sich gegenseitig massieren – und daheim danach auch Mama, Papa, Geschwister.“

Die jungen Teilnehmer erhalten am Ende des Kinder-Kommunikationstages einen Briefbogen und einen frankierten Umschlag. „Den sollen sie mit nach Hause nehmen und dort dann handschriftlich, das ist wichtig, einige Sätze zum Kinder-Kommunikationstag schreiben. Die drei schönsten Briefe bekommen einen Preis.“ Der erste Preis ist das Buch „Die Farbendiebin“, der zweite ein Wort-Spiel und der dritte ein Kindermassagegutschein.

Grundschüler und Eltern oder Großeltern, die beim Kinder-Kommunikationstag in der Auszeit-Privat-Praxis Blankenstein, Am Roswitha-Denkmal 21 b, dabei sein möchten, können sich anmelden per E-Mail an Telefonisch ist eine Anmeldung möglich unter 0172 74 66 296. Kinder zahlen zehn Euro, Erwachsene 15 Euro. Obst, Kekse und Wasser sind inbegriffen.