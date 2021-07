Feuer in Gladbeck: Kinder retten sich mit Sprung aus Fenster

Gladbeck. Zwei Kinder sind in Gladbeck bei einem Wohnungsbrand aus einem Fenster gesprungen. Passanten fingen sie auf. Schreckmoment um drittes Kind.

Mit einem spektakulären Sprung aus dem Fenster haben sich am Donnerstagabend zwei Kinder vor einem Wohnungsbrand in Gladbeck gerettet. In ihrer Not öffneten sie ein Fenster im ersten Stockwerk des Wohnhauses und sprangen ins Freie - in die Arme von Passanten.

Um 17.18 Uhr war der Feuerwehr ein Zimmerbrand in der Boystraße gemeldet worden. Zwei Kinder waren laut dem Anruf in der Leitstelle noch in der Wohnung. Die Retter rückten mit Kräften von Berufs- und freiwilliger Feuerwehr aus.

Wohnungsbrand: Drittes Kind wurde vermisst

Als die Feuerwehr am Unglücksort eintraf, drang dichter Rauch aus mehreren Fenstern der Wohnung. Die zwei Kinder hatten sich bereits gerettet. Mehrere Passanten fingen sie auf, teilte die Feuerwehr in der Nacht zu Freitag mit. „Allerdings wurde noch ein drittes Kind von der Mutter als vermisst gemeldet“, berichtete die Feuerwehr.

Geschützt durch Atemschutzgeräte suchten Feuerwehrtrupps in der zweigeschossigen Brandwohnung nach dem Kind. Von draußen wurde zudem eine Drehleiter in Position gebracht, um es aus der Wohnung zu retten. Es stellte sich aber wenig später heraus, dass es gar nicht in der Wohnung war. „Zwischenzeitlich meldete es sich am Telefon bei seinen Eltern“, berichtete die Feuerwehr.

Das Feuer wurde schließlich gelöscht und daran gehindert, weitere Gebäudeteile in Brand zu setzen, teilte die Feuerwehr mit. Das Haus ist allerdings vorerst nicht bewohnbar. Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei.

Hund und Katze der Familie kamen bei dem Brand zu Tode, teilte die Feuerwehr mit. (dae)

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck