Wittringer Ritter wollen im Karneval ein Zeichen setzen

Gladbeck. Die Session fällt coronabedingt aus – Wittringer Ritter sind in Gladbeck weiter aktiv und lassen Stromkästen verschönern. Ansonsten ist es ruhig.

Die Session 2020/21 fällt coronabedingt zwar aus , aber der Karnevalsclub Wittringer Ritter 1998 e.V. ist weiterhin aktiv. „Auch wenn der 11.11. ausgefallen ist, wollten wir trotzdem ein Zeichen setzen, dass wir Karneval in Gladbeck haben“, sagt Heike Walter, Sprecherin des Karnevalclubs. Und so ließ der Verein jetzt zwei Stromkästen an der Ecke Europabrücke/ Sandstraße mit bunten Motiven verschönern.

So will der Verein zeigen, dass er weiterhin präsent ist – auch, wenn der Karneval in diesem Jahr nicht gefeiert werden kann . Die Idee dazu hatte das amtierende Gladbecker Stadtprinzenpaar Volker I. und Tine I., Künstler Maurizio Bet setzte die Idee um.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden . +++

Das Prinzenpaar war bei der Gestaltung der Stromkästen dabei

„Nachdem die Stadt Gladbeck die Genehmigung gegeben hatte und mit Werner Hülsmann als Organisator alles weitere besprochen wurde, war es dann am Freitag soweit, die Stromkästen wurden auf der Vorder-und Rückseite bravourös verschönert“, so die Wittringer Ritter. Auch das Prinzenpaar Volker I. und Tine I. mit dem Adjudanten Dieter Janßen und Hofdame sowie Vorsitzender Sandra Gailowitz waren bei der Entstehung der Bilder dabei. „Wir finden, dass Ergebnis kann sich sehen lassen“, so Walter.

Ansonsten ist es derzeit coronabedingt ziemlich ruhig um die Wittringer Ritter . „Wir können leider nicht viel machen“, so Heike Walter. Daher seien derzeit auch keine weiteren Aktionen geplant . „Veranstaltungen werden auf jeden Fall nicht stattfinden.“ Wenn sich aber irgendeine Gelegenheit biete – wie nun die Aktion mit den Stromkästen – wolle sich der Verein aber etwas einfallen lassen. Auch intern ist derzeit nichts wie sonst . „Unser Prinzenpaar hat jetzt einen Sessionsorden von der Karnevalsgesellschaft KG Blau-Weiß am Stimberg aus Oer-Erkenschwick verliehen bekommen“, berichtet Walter. „Da kam nur ein Vertreter zu uns raus, die Verleihung geschah auf Abstand“, so die Sprecherin der Wittringer Ritter. Bei den Karnevalisten ist die Hoffnung groß, dass dann immerhin im nächsten Jahr wieder alles so ist, wie normalerweise, und die Session 2021/2022 wieder mit Helau und Alaaf beginnt.