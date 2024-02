Weiberfastnacht: Narren stürmen das Gladbecker Rathaus

Gladbeck In Gladbeck sind die Narren los. Nach einem kurzen Zug durch die Stadt fordern sie nun Einlass ins Rathaus. Sie wollen die Macht übernehmen.

In Gladbeck sind die Narren los. Angeführt von Prinzessin Andrea I. (Spangenberg) wollen sie die Macht im Rathaus übernehmen. Lautstark fordern sie von Bürgermeisterin Bettina Weist die Herausgabe des Schlüssels. Doch so schnell gibt die Chefin im Rathaus nicht auf, muss sich am Ende mit ihrer Mannschaft dann aber doch geschlagen geben.

Der Rathaussturm ist traditionell der Auftakt zum Auftakt des Straßenkarnevals in Gladbeck. Höhepunkt in Gladbeck ist dann am Sonntag der kleine aber feine Schubkarrenumzug auf dem Rosenhügel.

