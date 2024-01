Überflutung: Fahrstreifen der B224 in Gladbeck gesperrt

Wegen des Regens hat sich in einer Senke der Bundesstraße 224 in Gladbeck Wasser gesammelt.

Gladbeck Weil Teile der Fahrbahn überflutet sind, hat der Landesbetrieb Straßen NRW einen Fahrstreifen der B224 gesperrt. So geht es nun weiter.

Straßen NRW hat einen Fahrstreifen der B224 in Gladbeck sperren müssen. Betroffen davon ist die Fahrtrichtung Gelsenkirchen hinter der Einmündung Bohmertsrtaße in Höhe des Freibads. Der Grund: Auf einem Teilstück der Bundesstraße hat sich nach den starken Regenfällen der letzten Woche in einer Fahrbahnsenke eine Wasserlache gebildet. Derzeit kann der Verkehr an dieser Stelle nur über die linke Fahrspur laufen. Das ist unter normalen Umständen schon ein Problem, doch aktuell ist die B224 auch Ausweichstrecke für die gesperrte A42. Dort ist die Brücke über den Rhein-Herne-Kanal zwischen Bottrop und Essen marode und bis zum Frühjahr gesperrt.

Wie geht es an der B224 weiter? Beim Landesbetrieb ist man optimistisch, dass die Sperrung schon am Donnerstag aufgehoben werden kann, so eine Sprecherin auf Nachfrage. Zunächst gehe es kurzfristig darum, an dieser Stelle das Wasser von der Fahrbahn zu bekommen. Langfristig müsse aber natürlich auch die Senke beseitigt werden.

