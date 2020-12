Textildiscounter Kik zieht ins Glückauf-Center Gladbeck

Gladbeck. Neben Rewe, Action und Rossmann zieht auch der Textil-Discounter Kik ins modernisierte Glückauf-Center in Gladbeck. So ist der Vermietungsstand.

Der Textildiscounter Kik wird in das Glückauf-Center in Gladbeck einziehen, das gerade komplett renoviert und modernisiert wird. Die Kette wird ihr Geschäft auf einer Fläche von 6700 Quadratmetern eröffnen. Das teilte die Mimco Capital als Eigentümerin des Centers jetzt mit.

Geschäftsführer geht von Vollvermietung noch vor Abschluss der Renovierungsarbeiten aus

Man gehe davon aus, dass noch vor Abschluss der Renovierungsarbeiten eine Vollvermietung der Einzelhandelsflächen erreicht werde, so Bernd von Manteuffel, Gründer und Geschäftsführer von Mimco. Schon im zweiten Quartal 2020 konnte mit der Drogerie-Kette Rossmann ein großer Mietvertrag abgeschlossen werden. Der Discounter Kik wird ab dem 1. April 2021 Mieter sein.

Das Glückauf-Center in Gladbeck ist 1980 gebaut worden. Seitdem wurde es mehrfach erweitert und zuletzt im Jahr 2004 modernisiert. Es umfasst rund 15.000 Quadratmeter Mietflächen, davon rund 10.300 Quadratmeter für Einzelhandel und ein Fitnessstudio der Marke McFit sowie rund 4700 Quadratmeter für Büro- und Praxisnutzung. Zum Center gehört auch ein Parkhaus mit 260 Stellplätzen.

Rewe als Ankermieter steht bereits seit 2019 fest

„Wir treiben die Revitalisierungsarbeiten seit der Übernahme des Centers sehr aktiv voran. Nach dem Abschluss der Abrissarbeiten im Innenbereich, konzentrieren wir uns aktuell auf die Modernisierung der technischen Gebäudeausstattung wie auch die Arbeiten an der Fassade und die Verschönerung des Gebäudes insgesamt“, so Manteuffel. Ankermieter im neuen Glückauf-Center ist Rewe. Weitere Mieter, so der Stand im August diesen Jahres, werden der Non-Food-Discounter Action und der Drogeriemarkt Rossmann sein. Auch darüber hinaus, so der Geschäftsführer, laufe die Vermarktung der Flächen gut.

